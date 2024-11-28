Якими квітами можна прикрасити оселю на Різдво — найкращі рослини на свято

Людина, яка складає вінок на Різдво. Фото: Freepik

У багатьох країнах світу існує традиція прикрашати оселю на Різдво живими кімнатними рослинами. Досвідчені квітникарі розповіли, які домашні квіти вважаються різдвяними, тому їх можна поставити вдома, щоб створити святкову атмосферу.

Новини.LIVE розповідає про ці домашні рослини.

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Пуансетія

Ця кімнатна рослина вже дуже давно стала однією з найпопулярніших на Різдво. Наприклад, у Європі, коли вдома стоїть ця рослина, вважається, що настали різдвяні свята. Пуансетією часто прикрашають торгівельні центри, будинки, храми і квартири. Найпопулярнішим вважається сорт, який поєднує в собі зелений і червоний кольори.

Пуансетія у горщику надворі. Фото: Myplantin.com

Біла омела

З цією рослиною пов’язано багато традицій на Різдво, зокрема, поцілунок під гілкою цієї рослини. У народі вважають, що омела розкриває магічні властивості саме напередодні Різдва, тим самим, приносячи в оселю любов, достаток і здоров’я. Цією квіткою прикрашають вхід до будинку, прилади для освітлення і вінки, а також нею сервірують стіл на Різдво.

Біла омела в горщику. Фото: htgetrid.com

Гіппеаструм

У багатьох західних країнах цю кімнатну рослину дарують на Різдво, тим самим, додаючи нотки привітності та тепла. Квітами цієї рослини прикрашають різдвяні букети і саму кімнатну рослину, створюючи з нею свого роду малесеньке різдвяне "дерево".

Яскравий гіппеаструм у горщику. Фото: Pinterest

Шлюмбергера

Період цвітіння цієї кімнатної рослини починається в перші дні листопада і завершується наприкінці січня. Завдяки тому, що ця квітка не потребує особливого догляду, вона користується великою популярністю серед квітникарів, особливо, взимку, коли хочеться зробити свою оселю трошки яскравішою.

Шлюмбергера у горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Гостролист або падуб

Ця рослина має яскраве листя зеленого кольору і червоні ягоди, тому вона активно користується популярністю на Різдво. Сьогодні гілки гостролиста часто кладуть на святковий стіл на Різдво, а ще ним прикрашають вінки, створюють декоративні композиції та інколи навіть замінюють ялинку.

Гостролист у горщику взимку. Фото: Pinterest

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