Які кімнатні квіти лікують людей — що слід тримати вдома

Молода господиня, яка доглядає домашні квіти. Фото: Freepik

Мало хто знає, але деякі кімнатні рослини здатні захищати своїх господарів від різних захворювань. Дізнайтеся, які домашні квіти можуть очищати повітря в будинку і, тим самим, лікувати своїх власників від різноманітних проблем зі здоров’ям.

Новини.LIVE розповідає, які квіти варто тримати вдома.

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Хлорофітум

Ця рослина може поглинати в себе з повітря багато токсичних компонентів і навіть окис вуглецю. А ще ця невибаглива кімнатна квітка посідає одне з перших місця серед домашніх рослин за виділенням кисню і здатністю прибирати формальдегід з повітря.

Хлорофітум у горщику на підвіконні. Фото: Gardener`s Path

Фікус Бенджаміна

Ця домашня квітка з маленькими листочками теж може очистити повітря від різних непотрібних елементів. Фікус здатний прибирати пил з повітря, а також різні шкідливі компоненти, які виділяються з пластикових предметів і деяких видів меблів.

Фікус Бенджаміна у горщику на підлозі. Фото: Pinterest

Спатіфіллум

Домашня рослина, яку в народі називають "жіночим щастям", має не лише ефектний зовнішній вигляд, а й позитивний вплив на навколишнє середовище. Спатіфіллум очищає повітря вдома від спор цвілі, формальдегіду і трихлоретилену.

Великий спатіфіллум у горщику. Фото: Pinterest

Пеларгонія

Ця квітка завдяки вмісту ефірних масел також чистить повітря від патогенних мікроорганізмів. Науковці з’ясували, що пеларгонія покращує нервову систему людини і допомагає їй міцніше спати ночами. Однак, з нею варто бути обережними тим, у кого є алергія.

Пеларгонія рожевого відтінку в горщику. Фото: Pixabay

Драцена

Ця рослина здатна не тільки прикрасити підвіконня, а й позитивно вплинути на стан здоров’я господарів. Річ у тому, що у процесі провітрювання кімнати всередину потрапляє багато вихлопних газів та інших небажаних запахів, а драцена очищає повітря від бензолу і трихлоретилену.

Драцена у горщику на столі. Фото: Plant care for Beginners

Які ще рослини очищають повітря

До списку домашніх квітів, які захищають людину від хвороб, також відносяться такі рослини, як:

Сансевієрія

Бамбукова пальма

Гербера

Кипарисовик

Лимон і апельсин

Бегонія

Лавр благородний

Диффенбахія

Алое

Шеффлера

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