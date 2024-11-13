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Які домашні рослини вміють лікувати людей — список з фото

13 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Які кімнатні квіти лікують людей — що слід тримати вдома
Молода господиня, яка доглядає домашні квіти. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Мало хто знає, але деякі кімнатні рослини здатні захищати своїх господарів від різних захворювань. Дізнайтеся, які домашні квіти можуть очищати повітря в будинку і, тим самим, лікувати своїх власників від різноманітних проблем зі здоров’ям.

Новини.LIVE розповідає, які квіти варто тримати вдома.

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Домашні рослини, які захищають від хвороб

Хлорофітум

Ця рослина може поглинати в себе з повітря багато токсичних компонентів і навіть окис вуглецю. А ще ця невибаглива кімнатна квітка посідає одне з перших місця серед домашніх рослин за виділенням кисню і здатністю прибирати формальдегід з повітря.

Хлорофитум
Хлорофітум у горщику на підвіконні. Фото: Gardener`s Path

Фікус Бенджаміна

Ця домашня квітка з маленькими листочками теж може очистити повітря від різних непотрібних елементів. Фікус здатний прибирати пил з повітря, а також різні шкідливі компоненти, які виділяються з пластикових предметів і деяких видів меблів.

Фикус Бенджамина
Фікус Бенджаміна у горщику на підлозі. Фото: Pinterest

Спатіфіллум

Домашня рослина, яку в народі називають "жіночим щастям", має не лише ефектний зовнішній вигляд, а й позитивний вплив на навколишнє середовище. Спатіфіллум очищає повітря вдома від спор цвілі, формальдегіду і трихлоретилену.

Спатифиллюм
Великий спатіфіллум у горщику. Фото: Pinterest

Пеларгонія

Ця квітка завдяки вмісту ефірних масел також чистить повітря від патогенних мікроорганізмів. Науковці з’ясували, що пеларгонія покращує нервову систему людини і допомагає їй міцніше спати ночами. Однак, з нею варто бути обережними тим, у кого є алергія.

Пеларгония
Пеларгонія рожевого відтінку в горщику. Фото: Pixabay

Драцена

Ця рослина здатна не тільки прикрасити підвіконня, а й позитивно вплинути на стан здоров’я господарів. Річ у тому, що у процесі провітрювання кімнати всередину потрапляє багато вихлопних газів та інших небажаних запахів, а драцена очищає повітря від бензолу і трихлоретилену.

Драцена
Драцена у горщику на столі. Фото: Plant care for Beginners

Які ще рослини очищають повітря

До списку домашніх квітів, які захищають людину від хвороб, також відносяться такі рослини, як:

  • Сансевієрія
  • Бамбукова пальма
  • Гербера
  • Кипарисовик
  • Лимон і апельсин
  • Бегонія
  • Лавр благородний
  • Диффенбахія
  • Алое
  • Шеффлера

Нагадаємо, ми писали про те, які домашні рослини можуть прикрасити інтер'єр кухні. 

Раніше ми розповідали про те, які кімнатні квіти здатні зробити своїх господарів бідними. 

Також ми повідомляли про те, які кімнатні рослини люблять рости в умовах тіні.

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