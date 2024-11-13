Какие комнатные цветы лечат людей — что стоит держать дома

Какие домашние растения умеют лечить людей — список с фото
Мало кто знают, но некоторые комнатные растения способны защищать своих хозяев от различных заболеваний. Узнайте, какие домашние цветы могут очищать воздух в доме и, тем самым, лечить своих владельцев от различных проблем со здоровьем.
Новини.LIVE рассказывает, какие цветы следует держать дома.
Домашние растения, защищающие от болезней
Хлорофитум
Это растение может поглощать в себя из воздуха много токсичных компонентов и даже окись углерода. А еще этот неприхотливый комнатный цветок занимает одно из первых мест среди домашних растений по выделению кислорода и способности убирать формальдегид из воздуха.
Фикус Бенджамина
Этот домашний цветок с маленькими листиками тоже может очистить воздух от разных ненужных элементов. Фикус способен убирать пыль с воздуха, а также различные вредные компоненты, которые выделяются из пластиковых предметов и некоторых видов мебели.
Спатифиллум
Домашнее растение, которое в народе называют "женским счастьем", имеет не только эффектный внешний вид, но и положительное влияние на окружающую среду. Спатифиллум очищает воздух дома от спор плесени, формальдегида и трихлоретилена.
Пеларгония
Этот цветок благодаря содержанию эфирных масел также очищает воздух от патогенных микроорганизмов. Ученые выяснили, что пеларгония улучшает нервную систему человека и помогает ему крепче спать по ночам. Однако, с ней следует быть осторожными тем, у кого есть аллергия.
Драцена
Это растение способно не только украсить подоконник, но и положительно повлиять на здоровье хозяев. Дело в том, что в процессе проветривания внутрь попадает много выхлопных газов и других нежелательных запахов, а драцена очищает воздух от бензола и трихлоретилена.
Какие еще растения очищают воздух
К списку домашних цветов, защищающих человека от болезней, также относятся такие растения, как:
- Сансевиерия
- Бамбуковая пальма
- Гербера
- Кипарисовик
- Лимон и апельсин
- Бегония
- Лавр благородный
- Диффенбахия
- Алое
- Шеффлера
Напомним, мы писали о том, какие домашние растения могут украсить интерьер кухни.
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