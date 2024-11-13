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Какие домашние растения умеют лечить людей — список с фото

13 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие комнатные цветы лечат людей — что стоит держать дома
Молодая хозяйка, которая ухаживает за домашними цветами. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Мало кто знают, но некоторые комнатные растения способны защищать своих хозяев от различных заболеваний. Узнайте, какие домашние цветы могут очищать воздух в доме и, тем самым, лечить своих владельцев от различных проблем со здоровьем.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы следует держать дома.

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Домашние растения, защищающие от болезней

Хлорофитум

Это растение может поглощать в себя из воздуха много токсичных компонентов и даже окись углерода. А еще этот неприхотливый комнатный цветок занимает одно из первых мест среди домашних растений по выделению кислорода и способности убирать формальдегид из воздуха.

Хлорофитум
Хлорофитум в горшке на подоконнике. Фото: Gardener`s Path

Фикус Бенджамина

Этот домашний цветок с маленькими листиками тоже может очистить воздух от разных ненужных элементов. Фикус способен убирать пыль с воздуха, а также различные вредные компоненты, которые выделяются из пластиковых предметов и некоторых видов мебели.

Фикус Бенджамина
Фикус Бенджамина в горшке на полу. Фото: Pinterest

Спатифиллум

Домашнее растение, которое в народе называют "женским счастьем", имеет не только эффектный внешний вид, но и положительное влияние на окружающую среду. Спатифиллум очищает воздух дома от спор плесени, формальдегида и трихлоретилена.

Спатифиллюм
Большой спатифиллум в горшке. Фото: Pinterest

Пеларгония

Этот цветок благодаря содержанию эфирных масел также очищает воздух от патогенных микроорганизмов. Ученые выяснили, что пеларгония улучшает нервную систему человека и помогает ему крепче спать по ночам. Однако, с ней следует быть осторожными тем, у кого есть аллергия.

Пеларгония
Пеларгония розового оттенка в горшке. Фото: Pixabay

Драцена

Это растение способно не только украсить подоконник, но и положительно повлиять на здоровье хозяев. Дело в том, что в процессе проветривания внутрь попадает много выхлопных газов и других нежелательных запахов, а драцена очищает воздух от бензола и трихлоретилена.

Драцено
Драцена в горшке на столе. Фото: Plant care for Beginners

Какие еще растения очищают воздух

К списку домашних цветов, защищающих человека от болезней, также относятся такие растения, как:

  • Сансевиерия
  • Бамбуковая пальма
  • Гербера
  • Кипарисовик
  • Лимон и апельсин
  • Бегония
  • Лавр благородный
  • Диффенбахия
  • Алое
  • Шеффлера

Напомним, мы писали о том, какие домашние растения могут украсить интерьер кухни.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы способны сделать своих хозяев бедными.

Также мы сообщали о том, какие комнатные растения любят расти в тени.

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