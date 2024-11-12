Які квіти не можна тримати жінкам — список рослин

Молода дівчина, яка доглядає кімнатні рослини. Фото: Freepik

Кімнатні квіти — це не просто домашні рослини, які створюють затишок вдома, це ще й дуже великий вплив на господарів. Наприклад, квітникарі з досвідом розповіли, які кімнатні рослини краще не тримати вдома молодим дівчатам і жінкам через велику небезпеку для їхнього життя.

Новини.LIVE розповідає, які домашні квіти краще не вирощувати жінкам і дівчатам.

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Кімнатні рослини, які краще не тримати вдома жінкам

Кактуси

Народні прикмети кажуть, що ці популярні домашні квіти символізують самотність. Вважається, що гострі колючки кактусів відштовхують від власниць кохання і відбирають енергію, а ще вони здатні зробити їх неприступними і жорсткими.

Кактуси у горщиках на столі. Фото: Gardening Know How

Плющ

Цю популярну кімнатну рослину доволі часто вирощують для того, щоб прикрасити інтер’єр будинку і екстер’єр прибудинкової території. Однак, згідно з народними прикметами, плющ краще не тримати вдома жінкам, адже він відбирає жіночу енергетику і відштовхує від них чоловіків.

Кімнатний плющ у горщику на шафі. Фото: Pinterest

Монстера

Ця рослина, яка має велике розкішне листя, хоч і змушує милуватися собою, але відбирає сили та енергію. Вважається, що ця кімнатна квітка може зіпсувати сімейну гармонію і спровокувати конфлікти. До того ж, монстеру краще не тримати молодим дівчатам, адже вона відваджує від них потенційних коханих.

Велика монстера в кімнаті. Фото: Pinterest

Спатифілум

Не секрет, що цю рослину вважають символом жіночого щастя, однак мало хто знає, що ефект у цьому випадку, насправді, зворотній. Річ у тому, що спатифілум погано впливає на жінок, адже одиноким дівчатам він заважає знайти коханого, а у заміжніх він провокує сварки і навіть розставання.

Декілька спатифілумів у горщиках. Фото: Jardineria On

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