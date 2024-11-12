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Позбавлять щастя і кохання — які квіти небезпечні для жінок

12 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Які квіти не можна тримати жінкам — список рослин
Молода дівчина, яка доглядає кімнатні рослини. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кімнатні квіти — це не просто домашні рослини, які створюють затишок вдома, це ще й дуже великий вплив на господарів. Наприклад, квітникарі з досвідом розповіли, які кімнатні рослини краще не тримати вдома молодим дівчатам і жінкам через велику небезпеку для їхнього життя.

Новини.LIVE розповідає, які домашні квіти краще не вирощувати жінкам і дівчатам.

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Кімнатні рослини, які краще не тримати вдома жінкам

Кактуси

Народні прикмети кажуть, що ці популярні домашні квіти символізують самотність. Вважається, що гострі колючки кактусів відштовхують від власниць кохання і відбирають енергію, а ще вони здатні зробити їх неприступними і жорсткими.

Кактусы
Кактуси у горщиках на столі. Фото: Gardening Know How

Плющ 

Цю популярну кімнатну рослину доволі часто вирощують для того, щоб прикрасити інтер’єр будинку і екстер’єр прибудинкової території. Однак, згідно з народними прикметами, плющ краще не тримати вдома жінкам, адже він відбирає жіночу енергетику і відштовхує від них чоловіків.

Комнатный плющ
Кімнатний плющ у горщику на шафі. Фото: Pinterest

Монстера

Ця рослина, яка має велике розкішне листя, хоч і змушує милуватися собою, але відбирає сили та енергію. Вважається, що ця кімнатна квітка може зіпсувати сімейну гармонію і спровокувати конфлікти. До того ж, монстеру краще не тримати молодим дівчатам, адже вона відваджує від них потенційних коханих.

Монстера
Велика монстера в кімнаті. Фото: Pinterest

Спатифілум 

Не секрет, що цю рослину вважають символом жіночого щастя, однак мало хто знає, що ефект у цьому випадку, насправді, зворотній. Річ у тому, що спатифілум погано впливає на жінок, адже одиноким дівчатам він заважає знайти коханого, а у заміжніх він провокує сварки і навіть розставання.

Спатифиллум
Декілька спатифілумів у горщиках. Фото: Jardineria On

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити кімнатні рослини від зимових морозів. 

Раніше ми розповідали про те, які домашні квіти можна вирощувати на кухні. 

Також ми повідомляли про те, які кімнатні рослини небезпечні для дітей.

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