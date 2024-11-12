Какие цветы нельзя держать женщинам — список растений

Молодая девушка, которая ухаживает за комнатными растениями. Фото: Freepik

Комнатные цветы — это не просто домашние растения, создающие уют дома, это еще и очень большое влияние на хозяев. Например, цветоводы с опытом рассказали, какие комнатные растения лучше не держать дома молодым девушкам и женщинам из-за большой опасности для их жизни.

Новини.LIVE рассказывает, какие домашние цветы лучше не выращивать женщинам и девушкам.

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Кактусы

Народные приметы говорят, что эти популярные домашние цветы символизируют одиночество. Считается, что острые колючки кактусов отталкивают от обладательниц любовь и отбирают энергию, а еще они способны сделать их неприступными и жесткими.

Кактусы в горшках на столе. Фото: Gardening Know How

Плющ

Это популярное комнатное растение часто выращивают для того, чтобы украсить интерьер дома и экстерьер придомовой территории. Однако, согласно народным приметам, плющ лучше не держать дома женщинам, ведь он отбирает женскую энергетику и отталкивает от них мужчин.

Комнатный плющ в горшке на шкафу. Фото: Pinterest

Монстера

Это растение, имеющее большие роскошные листья, хоть и заставляет любоваться собой, но отбирает силы и энергию. Считается, что этот цветок может испортить семейную гармонию и спровоцировать конфликты. К тому же, монстеру лучше не держать молодым девушкам, ведь она отваживает от них потенциальных возлюбленных.

Большая монстера в комнате. Фото: Pinterest

Спатифиллум

Не секрет, что это растение считают символом женского счастья, однако, мало кто знает, что эффект в этом случае, на самом деле, обратный. Дело в том, что спатифиллум плохо влияет на женщин, ведь одиноким девушкам он мешает найти любимого, а у замужних он провоцирует ссоры и даже расставание.

Несколько спатифиллумов в горшках. Фото: Jardineria On

Напомним, мы писали о том, как можно защитить комнатные растения от зимних морозов.

Раньше мы рассказывали о том, какие домашние цветы можно выращивать на кухне.

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