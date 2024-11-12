Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Лишат счастья и любви — какие цветы опасны для женщин arrow

Лишат счастья и любви — какие цветы опасны для женщин

12 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие цветы нельзя держать женщинам — список растений
Молодая девушка, которая ухаживает за комнатными растениями. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Комнатные цветы — это не просто домашние растения, создающие уют дома, это еще и очень большое влияние на хозяев. Например, цветоводы с опытом рассказали, какие комнатные растения лучше не держать дома молодым девушкам и женщинам из-за большой опасности для их жизни.

Новини.LIVE рассказывает, какие домашние цветы лучше не выращивать женщинам и девушкам.

Читайте также:

Комнатные растения, которые лучше не держать дома женщинам

Кактусы

Народные приметы говорят, что эти популярные домашние цветы символизируют одиночество. Считается, что острые колючки кактусов отталкивают от обладательниц любовь и отбирают энергию, а еще они способны сделать их неприступными и жесткими.

Кактусы
Кактусы в горшках на столе. Фото: Gardening Know How

Плющ

Это популярное комнатное растение часто выращивают для того, чтобы украсить интерьер дома и экстерьер придомовой территории. Однако, согласно народным приметам, плющ лучше не держать дома женщинам, ведь он отбирает женскую энергетику и отталкивает от них мужчин.

Комнатный плющ
Комнатный плющ в горшке на шкафу. Фото: Pinterest

Монстера

Это растение, имеющее большие роскошные листья, хоть и заставляет любоваться собой, но отбирает силы и энергию. Считается, что этот цветок может испортить семейную гармонию и спровоцировать конфликты. К тому же, монстеру лучше не держать молодым девушкам, ведь она отваживает от них потенциальных возлюбленных.

Монстера
Большая монстера в комнате. Фото: Pinterest

Спатифиллум

Не секрет, что это растение считают символом женского счастья, однако, мало кто знает, что эффект в этом случае, на самом деле, обратный. Дело в том, что спатифиллум плохо влияет на женщин, ведь одиноким девушкам он мешает найти любимого, а у замужних он провоцирует ссоры и даже расставание.

Спатифиллум
Несколько спатифиллумов в горшках. Фото: Jardineria On

Напомним, мы писали о том, как можно защитить комнатные растения от зимних морозов.

Раньше мы рассказывали о том, какие домашние цветы можно выращивать на кухне.

Также мы сообщали, какие комнатные растения опасны для детей.

растения домашние цветы цветы комнатные растения женщины народные приметы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:54 Азовец Арн сказал, что говорили им россияне о теракте в Еленовке

14:54 Боррель призвал ЕС увеличить помощь Украине

14:49 В Одессе подорожает проезд на трамвае — когда и на сколько

14:48 Что должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки

14:39 В Киеве сотни мужчин выстроились в очереди возле ЦПАУ — фото

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

14:37 Британия готовилась к ядерному удару РФ по Украине в 2022 году

14:31 Подрыв дамбы в Курахово — что известно о последствиях

14:30 Зарплата учителя истории — сколько получают педагоги в 2024 году

14:23 Вацко "разнес" Динамо из-за ситуации с Михавко

14:21 Задержан чиновник Минобороны — списал 94 млн грн

14:54 Азовец Арн сказал, что говорили им россияне о теракте в Еленовке

14:54 Боррель призвал ЕС увеличить помощь Украине

14:49 В Одессе подорожает проезд на трамвае — когда и на сколько

14:48 Что должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки

14:39 В Киеве сотни мужчин выстроились в очереди возле ЦПАУ — фото

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

14:37 Британия готовилась к ядерному удару РФ по Украине в 2022 году

14:31 Подрыв дамбы в Курахово — что известно о последствиях

14:30 Зарплата учителя истории — сколько получают педагоги в 2024 году

14:23 Вацко "разнес" Динамо из-за ситуации с Михавко

14:21 Задержан чиновник Минобороны — списал 94 млн грн

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке