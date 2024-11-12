Какие цветы нельзя держать женщинам — список растений

Лишат счастья и любви — какие цветы опасны для женщин
Комнатные цветы — это не просто домашние растения, создающие уют дома, это еще и очень большое влияние на хозяев. Например, цветоводы с опытом рассказали, какие комнатные растения лучше не держать дома молодым девушкам и женщинам из-за большой опасности для их жизни.
Новини.LIVE рассказывает, какие домашние цветы лучше не выращивать женщинам и девушкам.
Комнатные растения, которые лучше не держать дома женщинам
Кактусы
Народные приметы говорят, что эти популярные домашние цветы символизируют одиночество. Считается, что острые колючки кактусов отталкивают от обладательниц любовь и отбирают энергию, а еще они способны сделать их неприступными и жесткими.
Плющ
Это популярное комнатное растение часто выращивают для того, чтобы украсить интерьер дома и экстерьер придомовой территории. Однако, согласно народным приметам, плющ лучше не держать дома женщинам, ведь он отбирает женскую энергетику и отталкивает от них мужчин.
Монстера
Это растение, имеющее большие роскошные листья, хоть и заставляет любоваться собой, но отбирает силы и энергию. Считается, что этот цветок может испортить семейную гармонию и спровоцировать конфликты. К тому же, монстеру лучше не держать молодым девушкам, ведь она отваживает от них потенциальных возлюбленных.
Спатифиллум
Не секрет, что это растение считают символом женского счастья, однако, мало кто знает, что эффект в этом случае, на самом деле, обратный. Дело в том, что спатифиллум плохо влияет на женщин, ведь одиноким девушкам он мешает найти любимого, а у замужних он провоцирует ссоры и даже расставание.
Напомним, мы писали о том, как можно защитить комнатные растения от зимних морозов.
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