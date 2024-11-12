Місячний календар пересадки кімнатних рослин на листопад 2024 — коли найсприятливіші дати

Дівчина пересаджує кімнатні рослини. Фото: depositphotos.com

Пересадка кімнатних рослин — це невід'ємна частина догляду, яка потребує обережності, правильної підготовки та вибору оптимального часу. Найкращий спосіб визначити оптимальні дні для пересадки — місячний календар, який вказує на фази Місяця і його впливи на ріст рослин.

Тож, коли саме варто пересаджувати кімнатні рослини у листопаді 2024 року за місячним календарем, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Фази Місяця у листопаді 2024 року

Фази Місяця в останній місяць осені будуть змінюватися таким чином:

Молодик — 1 листопада;

— 1 листопада; Місяць, що зростає — з 2 по 14 листопада;

— з 2 по 14 листопада; Повня — 15 листопада;

— 15 листопада; Місяць, що спадає — з 16 по 30 листопада;

— з 16 по 30 листопада; Місячне затемнення — немає;

— немає; Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар пересадки кімнатних рослин на листопад 2024 року — сприятливі дні

Листопад 2024 року пропонує чимало сприятливих днів для пересадки та догляду за кімнатними квітами.

Так, ідеальним часом для пересадки декоративних рослин будуть такі дати: 10, 11, 12, 13, 14 листопада. Це період Місяця, що зростає.

У період Місяця, що спадає, варто зайнятися їстівними рослинами у горщику, тобто петрушкою, кропом, руколою, м'ятою розмарином або лавандою. Найсприятливіші дні: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада.

Сприятливі дні для поливу і зрошення кімнатних рослин та декоративних квітів: 28 та 29 листопада.

Жінка пересаджує рослину у новий горщик. Фото: shutterstock.com

Місячний календар пересадки кімнатних рослин на листопад 2024 року — несприятливі дати

Для пересадки та посіву рослин варто уникати таких днів у листопаді 2024 року:

9, 16 та 30 листопада.

Замість цього рекомендується підготувати ґрунт, заготовити саджанці чи насіння для майбутніх пересадок.

Дівчина пересаджує кімнатну рослину. Фото: shutterstock.com

Як підготуватися до пересадки кімнатних рослин — корисні поради

Правильна підготовка до пересадки допоможе рослині легше адаптуватися до нового середовища і швидше піти в ріст.

Пересадка кімнатних рослин вимагає певної підготовки, щоб рослина легко перенесла зміну ґрунту та умов. Ось кілька порад, які допоможуть підготуватися до цього процесу:

Виберіть оптимальний час для пересадки. Найкраще пересаджувати рослини під час активного росту, у весняний або осінній період. Підготуйте необхідні матеріали. Заздалегідь підготуйте горщики, відповідний субстрат, дренаж (гравій, керамзит або биті черепки) та лопатку. Вибирайте горщик трохи більший за попередній. Перевірте ґрунт. Підберіть ґрунт, що підходить для конкретного виду рослини. Наприклад, для кактусів та сукулентів потрібен легкий, піщаний субстрат, а для фіалок — легкий і поживний ґрунт. Зволожте ґрунт за день до пересадки. Полийте рослину приблизно за добу до пересадки. Це допоможе зменшити стрес для кореневої системи під час зміни ґрунту Підготуйте дренажний шар. Викладіть на дно горщика шар дренажу, щоб уникнути застою води, який може призвести до гниття коренів. Дренаж має займати приблизно 1/4 висоти горщика. Обережно витягніть рослину зі старого горщика. Нахиліть горщик і обережно витягніть рослину, підтримуючи основу стебла. Якщо коріння приросло до стінок, акуратно розпушіть його руками. Перевірте кореневу систему. Видаліть старий ґрунт з коренів, підріжте сухі або пошкоджені корінці. Це сприятиме кращому росту і здоров'ю рослини. Розташуйте рослину в новому горщик. Помістіть рослину в центр горщика, розправте коріння та обережно засипте ґрунт, не ущільнюючи занадто сильно. Полийте рослину після пересадки. Після пересадки злегка полийте рослину, щоб ґрунт осів і заповнив порожнини. Надалі контролюйте вологість, уникаючи переливу. Розмістіть рослину у захищеному місці. На кілька днів поставте пересаджену рослину в затінок, уникаючи прямих сонячних променів, щоб вона могла адаптуватися до нових умов.

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