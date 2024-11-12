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Когда пересаживать комнатные цветы в ноябре — лунный календарь

12 ноября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Лунный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 — когда самые благоприятные даты
Девушка пересаживает комнатные растения. Фото: depositphotos.com
Александра Ткачук - Редактор

Пересадка комнатных растений — это неотъемлемая часть ухода, требующая осторожности, правильной подготовки и выбора оптимального времени. Лучший способ определить оптимальные дни для пересадки — лунный календарь, указывающий на фазы Луны и ее влияние на рост растений.

Когда именно стоит пересаживать комнатные растения в ноябре 2024 года по лунному календарю, узнайте далее в нашем материале.

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Фазы Луны в ноябре 2024 года

Фазы Луны в последний месяц осени будут меняться следующим образом:

  • Новолуние — 1 ноября;
  • Растущая Луна — со 2 по 14 ноября;
  • Полнолуние — 15 ноября;
  • Убывающая Луна — с 16 по 30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в ноябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 года — благоприятные дни

Ноябрь 2024 предлагает немало благоприятных дней для пересадки и ухода за комнатными цветами.

Так, идеальным временем для пересадки декоративных растений будут следующие даты: 10, 11, 12, 13, 14 ноября. Это период растущей Луны.

В период спадающей Луны следует заняться съедобными растениями в горшке, то есть петрушкой, укропом, рукколой, мятой розмарином или лавандой. Самые благоприятные дни: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября.

Благоприятные дни для полива комнатных растений и декоративных цветов: 28 и 29 ноября.

 

Месячный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 года — благоприятные дни
Женщина пересаживает растение в новый горшок. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 года — неблагоприятные даты

Для пересадки и посева растений следует избегать следующих дней в ноябре 2024 года:

  • 9, 16 и 30 ноября.

Вместо этого рекомендуется подготовить почву, заготовить саженцы или семена для будущих пересадок.

 

Месячный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 года - неблагоприятные даты
Девушка пересаживает комнатное растение. Фото: shutterstock.com

Как подготовиться к пересадке комнатных растений — простые советы

Правильная подготовка к пересадке поможет растению легче адаптироваться к новой среде и быстрее пойти в рост.

Пересадка комнатных растений требует определенной подготовки, чтобы растение легко перенесло изменение почвы и условий. Вот несколько советов, которые помогут подготовиться к этому процессу:

  1. Выберите оптимальное время для пересадки. Лучше всего пересаживать растения во время активного роста в весенний или осенний период.
  2. Подготовьте необходимые материалы. Заранее подготовьте горшки, подходящий субстрат, дренаж (гравий, керамзит или битые черепки) и лопатку. Выбирайте горшок чуть больше предыдущего.
  3. Проверьте почву. Подберите почву, подходящую для конкретного вида растения. Например, для кактусов и суккулентов нужен легкий, песчаный субстрат, а для фиалок — легкая и питательная почва.
  4. Увлажните почву за день до пересадки. Полейте растение примерно за сутки до пересадки. Это поможет уменьшить стресс для корневой системы во время смены почвы.
  5. Подготовьте дренажный слой. Выложите на дно горшка слой дренажа во избежание застоя воды, который может привести к гниению корней. Дренаж должен занимать примерно 1/4 высоты горшка.
  6. Осторожно выньте растение из старого горшка. Наклоните горшок и осторожно вытяните растение, поддерживая основание стебля. Если корни приросли к стенкам, аккуратно разрыхлите его руками.
  7. Проверьте корневую систему. Удалите старый грунт из корней, подрежьте сухие или поврежденные корешки. Это будет способствовать лучшему росту и здоровью растения.
  8. Расположите растение в новом горшке. Поместите растение в центр горшка, расправьте корни и осторожно засыпьте почву, не уплотняя слишком сильно.
  9. Полейте растение после пересадки. После пересадки слегка полейте растение, чтобы почва осела и заполнила полости. В дальнейшем контролируйте влажность, избегая перелива.
  10. Разместите растение в защищенном месте. На несколько дней поставьте пересаженное растение в тень, избегая прямых солнечных лучей, чтобы оно могло адаптироваться к новым условиям.

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за фиалками, чтобы это комнатное растение цвело круглый год.

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