Лунный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 — когда самые благоприятные даты

Когда пересаживать комнатные цветы в ноябре — лунный календарь
Пересадка комнатных растений — это неотъемлемая часть ухода, требующая осторожности, правильной подготовки и выбора оптимального времени. Лучший способ определить оптимальные дни для пересадки — лунный календарь, указывающий на фазы Луны и ее влияние на рост растений.
Когда именно стоит пересаживать комнатные растения в ноябре 2024 года по лунному календарю, узнайте далее в нашем материале.
Фазы Луны в ноябре 2024 года
Фазы Луны в последний месяц осени будут меняться следующим образом:
- Новолуние — 1 ноября;
- Растущая Луна — со 2 по 14 ноября;
- Полнолуние — 15 ноября;
- Убывающая Луна — с 16 по 30 ноября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 года — благоприятные дни
Ноябрь 2024 предлагает немало благоприятных дней для пересадки и ухода за комнатными цветами.
Так, идеальным временем для пересадки декоративных растений будут следующие даты: 10, 11, 12, 13, 14 ноября. Это период растущей Луны.
В период спадающей Луны следует заняться съедобными растениями в горшке, то есть петрушкой, укропом, рукколой, мятой розмарином или лавандой. Самые благоприятные дни: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября.
Благоприятные дни для полива комнатных растений и декоративных цветов: 28 и 29 ноября.
Лунный календарь пересадки комнатных растений на ноябрь 2024 года — неблагоприятные даты
Для пересадки и посева растений следует избегать следующих дней в ноябре 2024 года:
- 9, 16 и 30 ноября.
Вместо этого рекомендуется подготовить почву, заготовить саженцы или семена для будущих пересадок.
Как подготовиться к пересадке комнатных растений — простые советы
Правильная подготовка к пересадке поможет растению легче адаптироваться к новой среде и быстрее пойти в рост.
Пересадка комнатных растений требует определенной подготовки, чтобы растение легко перенесло изменение почвы и условий. Вот несколько советов, которые помогут подготовиться к этому процессу:
- Выберите оптимальное время для пересадки. Лучше всего пересаживать растения во время активного роста в весенний или осенний период.
- Подготовьте необходимые материалы. Заранее подготовьте горшки, подходящий субстрат, дренаж (гравий, керамзит или битые черепки) и лопатку. Выбирайте горшок чуть больше предыдущего.
- Проверьте почву. Подберите почву, подходящую для конкретного вида растения. Например, для кактусов и суккулентов нужен легкий, песчаный субстрат, а для фиалок — легкая и питательная почва.
- Увлажните почву за день до пересадки. Полейте растение примерно за сутки до пересадки. Это поможет уменьшить стресс для корневой системы во время смены почвы.
- Подготовьте дренажный слой. Выложите на дно горшка слой дренажа во избежание застоя воды, который может привести к гниению корней. Дренаж должен занимать примерно 1/4 высоты горшка.
- Осторожно выньте растение из старого горшка. Наклоните горшок и осторожно вытяните растение, поддерживая основание стебля. Если корни приросли к стенкам, аккуратно разрыхлите его руками.
- Проверьте корневую систему. Удалите старый грунт из корней, подрежьте сухие или поврежденные корешки. Это будет способствовать лучшему росту и здоровью растения.
- Расположите растение в новом горшке. Поместите растение в центр горшка, расправьте корни и осторожно засыпьте почву, не уплотняя слишком сильно.
- Полейте растение после пересадки. После пересадки слегка полейте растение, чтобы почва осела и заполнила полости. В дальнейшем контролируйте влажность, избегая перелива.
- Разместите растение в защищенном месте. На несколько дней поставьте пересаженное растение в тень, избегая прямых солнечных лучей, чтобы оно могло адаптироваться к новым условиям.
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