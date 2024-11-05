Які кімнатні квіти поставити на кухні — ефектні рослини

Молода дівчина, яка доглядає рослину на кухні. Фото: Freepik

У світі є багато різних кімнатних рослин, які виконують різні функції вдома, наприклад, є ті, які чистять повітря або навіть можуть зробити власників бідними. А є такі домашні квіти, які можуть оновити інтер’єр на кухні, якщо їх там поставити.

Новини.LIVE розповідає про ці кімнатні квіти.

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Алое

Ця популярна кімнатна рослина здатна утримувати вологу, тому вона ідеально підходить для тих, хто тільки починає займатися садівництвом або забуває поливати квіти. Запам’ятайте, що алое не любить надлишок вологи, тому поливайте його кожні один-два тижні, коли ґрунт майже висохне.

Алое у світлому горщику на столі. Фото: Pinterest

Грошове дерево

Ще одна рослина, яка прикрашатиме дизайн кухні та не потребує особливого догляду. Однак, слід враховувати і той факт, що грошове дерево не любить, коли його багато поливають, тому стежте за тим, щоб земля висохла, перш ніж поливати його.

Грошове дерево у білому горщику. Фото: Pinterest

Сансев'єрія

Якщо у вас кухня розташована не з сонячного боку, ви все одно можете насолоджуватись цією квіткою. Ця кімнатна рослина може рости в тіні та майже не потребує поливу. Завдяки тому, що сансев’єрія буває різних відтінків, вона ідеально прикрашатиме інтер’єр вашої кухні.

Три сансев'єрії на столі. Фото: Pinterest

М'ята

Ця квітка, яка користується особливою популярністю на кухні, ідеально пасуватиме до її дизайну. Однак, пам’ятайте, що ця домашня рослина потребує додаткового освітлення і температури в 20-25 градусів тепла.

М'ята в горщику на столі. Фото: Freepik

Фіалки

Ці маленькі квіточки можуть тішити око впродовж цілого року, якщо будуть рости в оптимальних для них умовах. Попри те, що ці рослини можуть прикрасити ваше підвіконня, тримайте їх якнайдалі від прямого сонця, адже їхні листя можуть отримати опіки.

Різнокольорові фіалки на підвіконні. Фото: Epic Gardening

Оливкове дерево

Це унікальна рослина, яка вважається природнім гостем на кухні та не потребує особливого догляду, якщо в неї буде достатньо сонячного світла. Є сорти цього дерева, які можуть дати врожай, а є ті, з яких неможливо отримати плодів, однак, ця рослина стане справжньою прикрасою для кухні.

Оливкове дерево у зеленому горщику. Фото: Pinterest

Хлорофітум

Кімнатна рослина може рости в умовах недостатнього світла, витримує зміни температури повітря і наявність протягів. До того ж, хлорофітум може чистити навколишнє повітря, але його краще підвісити, якщо ви хочете прикрасити свою кухню.

Розкішний хлорофітум на підвіконні. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яким кімнатним квітам не потрібне сонячне світло.

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