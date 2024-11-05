Какие комнатные цветы поставить на кухне — эффектные растения

Молодая девушка, которая ухаживает за растением на кухне. Фото: Freepik

В мире есть много разных комнатных растений, которые выполняют различные функции дома, например, те, которые чистят воздух или даже могут сделать владельцев бедными. А есть такие домашние цветы, которые могут обновить интерьер на кухне, если их там поставить.

Новини.LIVE рассказывает об этих комнатных цветах.

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Алоэ

Это популярное комнатное растение способно удерживать влагу, поэтому оно идеально подходит для тех, кто только начинает заниматься садоводством или забывает поливать цветы. Запомните, что алоэ не любит избыток влаги, поэтому поливайте его каждые одну-две недели, когда почва почти высохнет.

Алоэ в светлом горшке на столе. Фото: Pinterest

Денежное дерево

Еще одно растение, которое будет украшать дизайн кухни и не требует особого ухода. Однако, следует учитывать и тот факт, что денежное дерево не любит, когда его много поливают, поэтому следите за тем, чтобы земля высохла, прежде чем поливать его.

Денежное дерево в белом горшке. Фото: Pinterest

Сансевиерия

Если у вас кухня находится не с солнечной стороны, вы все равно можете наслаждаться этим цветком. Это комнатное растение может расти в тени и почти не нуждается в поливе. Благодаря тому, что сансевиерия бывает разных оттенков, она будет идеально украшать интерьер вашей кухни.

Три сансевиерии на столе. Фото: Pinterest

Мята

Этот цветок, который пользуется особой популярностью на кухне, будет идеально подходить к его дизайну. Однако, помните, что это домашнее растение нуждается в дополнительном освещении и температуре в 20-25 градусов тепла.

Мята в горшке на столе. Фото: Freepik

Фиалки

Эти маленькие цветочки могут радовать глаз в течение целого года, если будут расти в оптимальных для них условиях. Несмотря на то, что эти растения могут украсить ваш подоконник, держите их подальше от прямого солнца, ведь их листья могут получить ожоги.

Разноцветные фиалки на подоконнике. Фото: Epic Gardening

Оливковое дерево

Это уникальное растение, которое считается естественным гостем на кухне и не требует особого ухода, если у него будет достаточно солнечного света. Есть сорта этого дерева, которые могут дать урожай, а есть те, с которых невозможно получить плоды, однако, это растение станет настоящим украшением для кухни.

Оливковое дерево в зеленом горшке. Фото: Pinterest

Хлорофитум

Комнатное растение может расти в условиях недостаточного света, выдерживает изменение температуры воздуха и наличие сквозняков. К тому же, хлорофитум может чистить окружающий воздух, но его лучше подвесить, если вы хотите украсить свою кухню.

Роскошный хлорофитум на подоконнике. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, каким комнатным цветам не нужен солнечный свет.

Ранее мы говорили о том, какие комнатные растения могут поглощать денежную энергию владельцев.

Также мы сообщали о том, какие домашние растения имеют эффектные крупные листья.