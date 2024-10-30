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Ці квіти люблять тінь — яким кімнатним рослинам не потрібне сонце

30 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Яким кімнатним рослинам не потрібно сонячне світло
Молода дівчина, яка доглядає кімнатні рослини. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо у вас вдома є багато місць, куди потрапляє мало сонячних променів, вам можна сміливо вирощувати цілу низку кімнатних рослин. Квітникарі з досвідом розповіли, які домашні квіти можуть правильно рости і розвиватися в умовах тіні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Кімнатні квіти, які не потребують великої кількості світла

Аглаонема

Цій кімнатній квітці не потрібен постійний догляд, але для неї важливо, щоб вдома було тепло. Якщо уважно подивитися на цю домашню рослину, можна побачити її унікальне забарвлення. Якщо ви помітили, що на кінчиках листя змінився відтінок, це означає, що йому потрібна вода.

Аглаонема
Аглаонема в білому горщику. Фото: Epic Gardening

Маранта

Ця домашня рослина з унікальним забарвленням також не потребує великої кількості світла. Якщо подивитися на цю квітку, можна побачити на її листях доволі виразні плями і прожилки, які роблять їх дуже особливими. 

Маранта
Маранта з унікальним листям. Фото: Pinterest

Сансевієрія

Домашній рослині, яку ще називають "тещин язик", також майже не потрібне сонячне світло. Якщо ця квітка буде рости в сприятливих для неї умовах, вона може розквітнути рано навесні.

Сансевиерия
Три сансевієрії в горщиках. Фото: Pinterest

Фікус еластика

Тропічна квітка, яка зовні схожа на пальму, чудово живе в умовах тіні, адже від сонячних променів на листі з’являються опіки. Щоб виростити красиву рослину, не варто її рясно поливати. 

Фикус эластика
Фікус еластика в горщику. Фото: Pinterest

Монстера 

Ця популярна домашня рослина добре росте в тіні, але їй потрібен високий рівень вологи. Досвідчені квітникарі рекомендують поливати квітку відстояною водою і постійно обприскувати її листя теплою водою.

Монстера
Велика монстера в горщику. Фото: Pinterest

Драцена

Кімнатна квітка, яка також часто зустрічається в багатьох квартирах, не потребує яскравого сонячного світла. Важливо постійно підтримувати вологість повітря і не допускати того, щоб під час поливів в ній застоювалася вода.

Драцена
Драцена у великому білому горщику. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які кімнатні рослини мають велике листя. 

Раніше ми розповідали про те, які домашні квіти вважаються небезпечними для дітей. 

Також ми повідомляли про те, які домашні рослини варто тримати у себе в кімнаті. 

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