Яким кімнатним рослинам не потрібно сонячне світло

Ці квіти люблять тінь — яким кімнатним рослинам не потрібне сонце
Якщо у вас вдома є багато місць, куди потрапляє мало сонячних променів, вам можна сміливо вирощувати цілу низку кімнатних рослин. Квітникарі з досвідом розповіли, які домашні квіти можуть правильно рости і розвиватися в умовах тіні.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Кімнатні квіти, які не потребують великої кількості світла
Аглаонема
Цій кімнатній квітці не потрібен постійний догляд, але для неї важливо, щоб вдома було тепло. Якщо уважно подивитися на цю домашню рослину, можна побачити її унікальне забарвлення. Якщо ви помітили, що на кінчиках листя змінився відтінок, це означає, що йому потрібна вода.
Маранта
Ця домашня рослина з унікальним забарвленням також не потребує великої кількості світла. Якщо подивитися на цю квітку, можна побачити на її листях доволі виразні плями і прожилки, які роблять їх дуже особливими.
Сансевієрія
Домашній рослині, яку ще називають "тещин язик", також майже не потрібне сонячне світло. Якщо ця квітка буде рости в сприятливих для неї умовах, вона може розквітнути рано навесні.
Фікус еластика
Тропічна квітка, яка зовні схожа на пальму, чудово живе в умовах тіні, адже від сонячних променів на листі з’являються опіки. Щоб виростити красиву рослину, не варто її рясно поливати.
Монстера
Ця популярна домашня рослина добре росте в тіні, але їй потрібен високий рівень вологи. Досвідчені квітникарі рекомендують поливати квітку відстояною водою і постійно обприскувати її листя теплою водою.
Драцена
Кімнатна квітка, яка також часто зустрічається в багатьох квартирах, не потребує яскравого сонячного світла. Важливо постійно підтримувати вологість повітря і не допускати того, щоб під час поливів в ній застоювалася вода.
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