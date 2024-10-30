Каким комнатным растениям не нужен солнечный свет

Эти цветы любят тень — каким комнатным растениям не нужно солнце
Если у вас дома много мест, куда попадает мало солнечных лучей, вам можно смело выращивать целый ряд комнатных растений. Цветоводы с опытом рассказали, какие домашние цветы могут правильно расти и развиваться в условиях тени.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Комнатные цветы, не требующие большого количества света
Аглаонема
Этому комнатному цветку не требуется постоянный уход, но для него важно, чтобы дома было тепло. Если внимательно посмотреть на это домашнее растение, можно увидеть его уникальную окраску. Если вы заметили, что на кончиках листьев изменился оттенок, значит, им нужна вода.
Маранта
Это домашнее растение с уникальной окраской также не требует большого количества света. Если посмотреть на этот цветок, можно увидеть на его листьях довольно выразительные пятна и прожилки, которые делают их очень особенными.
Сансевиерия
Домашнему растению, которое еще называют "тещин язык", также почти не нужен солнечный свет. Если этот цветок будет расти в благоприятных для него условиях, он может расцвести ранней весной.
Фикус эластика
Тропический цветок, внешне похожий на пальму, прекрасно живет в условиях тени, ведь от солнечных лучей на листьях появляются ожоги. Чтобы вырастить красивое растение, не стоит его обильно поливать.
Монстера
Это популярное домашнее растение хорошо растет в тени, но ему нужен высокий уровень влаги. Опытные цветоводы рекомендуют поливать цветок отстоявшейся водой и постоянно опрыскивать его листья теплой водой.
Драцена
Комнатный цветок, который также часто встречается во многих квартирах, не нуждается в ярком солнечном свете. Важно постоянно поддерживать влажность воздуха и не допускать того, чтобы во время поливов в нем застаивалась вода.
Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения имеют большие листья.
Раньше мы рассказывали о том, какие домашние цветы считаются опасными для детей.
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