Каким комнатным растениям не нужен солнечный свет

Молодая девушка, которая ухаживает за комнатными растениями. Фото: Pinterest

Если у вас дома много мест, куда попадает мало солнечных лучей, вам можно смело выращивать целый ряд комнатных растений. Цветоводы с опытом рассказали, какие домашние цветы могут правильно расти и развиваться в условиях тени.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Комнатные цветы, не требующие большого количества света

Аглаонема

Этому комнатному цветку не требуется постоянный уход, но для него важно, чтобы дома было тепло. Если внимательно посмотреть на это домашнее растение, можно увидеть его уникальную окраску. Если вы заметили, что на кончиках листьев изменился оттенок, значит, им нужна вода.

Аглаонема в белом горшке. Фото: Epic Gardening

Маранта

Это домашнее растение с уникальной окраской также не требует большого количества света. Если посмотреть на этот цветок, можно увидеть на его листьях довольно выразительные пятна и прожилки, которые делают их очень особенными.

Маранта с уникальными листьями. Фото: Pinterest

Сансевиерия

Домашнему растению, которое еще называют "тещин язык", также почти не нужен солнечный свет. Если этот цветок будет расти в благоприятных для него условиях, он может расцвести ранней весной.

Три сансевиерии в горшках. Фото: Pinterest

Фикус эластика

Тропический цветок, внешне похожий на пальму, прекрасно живет в условиях тени, ведь от солнечных лучей на листьях появляются ожоги. Чтобы вырастить красивое растение, не стоит его обильно поливать.

Фикус эластика в горшке. Фото: Pinterest

Монстера

Это популярное домашнее растение хорошо растет в тени, но ему нужен высокий уровень влаги. Опытные цветоводы рекомендуют поливать цветок отстоявшейся водой и постоянно опрыскивать его листья теплой водой.

Большая монстера в горшке. Фото: Pinterest

Драцена

Комнатный цветок, который также часто встречается во многих квартирах, не нуждается в ярком солнечном свете. Важно постоянно поддерживать влажность воздуха и не допускать того, чтобы во время поливов в нем застаивалась вода.

Драцена в большом белом горшке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения имеют большие листья.

Раньше мы рассказывали о том, какие домашние цветы считаются опасными для детей.

Также мы сообщали о том, какие домашние растения следует держать у себя в комнате.