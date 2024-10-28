Які кімнатні рослини викликають бідність — народні прикмети

Жінка, яка протирає фікус вдома. Фото: Wild Interiors

Деякі кімнатні рослини можуть змінювати долю господаря, зокрема, навіть погіршити його фінансовий стан. Дізнайтеся, які квіти в жодному разі не можна тримати у себе вдома, оскільки вони можуть зробити вас бідними і навіть агресивними.

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Фікус

Згідно з народними прикметами, ця популярна домашня рослина здатна викликати проблеми з грошима і погано впливає на чоловічий характер. Наші предки вважали, що ця кімнатна рослина робить чоловіків агресивними, що, в свою чергу, блокує грошову енергію.

Фікус Робуста в білому горщику. Фото: Pinterest

Плющ

Серед квітникарів є популярна звичка називати цю кімнатну рослину справжнім "енергетичним вампіром". До того ж народна прикмета каже, що плющ, який можна часто побачити в квартирі або будинку, здатний перекривати потік грошей.

Кімнатний плющ на шафі. Фото: Pinterest

Монстера

Вважається, що кімнатна рослина з категорії ліан здатна відібрати позитивну життєву енергію в господарів. До того ж монстера може змушувати власників витрачати багато грошей на речі, які їм зовсім не потрібні.

Монстера у ванній кімнаті. Фото: Freepik

Папороть

Наші предки вважають цю кімнатну рослину енергетично поганою, оскільки вона символізує горе і смерть. До того ж ця квітка здатна викликати постійні проблеми з фінансовим становищем, тому якщо не хочете жити в злиднях, вам категорично не можна ставити папороть вдома.

Папороть у коричневому горщику. Фото: Pinterest

Дифенбахія

Дуже часто саме цю кімнатну рослину дарують ворогам, щоб зробити їх бідними. Люди, які вірять в різні забобони, хочуть якнайшвидше позбутися цієї кімнатної рослини, а деякі намагаються зробити так, щоб ця квітка не потрапила до них додому.

Велика дифенбахія у горщику. Фото: Pinterest

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