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У жодному разі не тримайте ці квіти вдома, інакше будете бідними

28 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які кімнатні рослини викликають бідність — народні прикмети
Жінка, яка протирає фікус вдома. Фото: Wild Interiors
Христина Кучугурна - Редактор

Деякі кімнатні рослини можуть змінювати долю господаря, зокрема, навіть погіршити його фінансовий стан. Дізнайтеся, які квіти в жодному разі не можна тримати у себе вдома, оскільки вони можуть зробити вас бідними і навіть агресивними.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Фікус

Згідно з народними прикметами, ця популярна домашня рослина здатна викликати проблеми з грошима і погано впливає на чоловічий характер. Наші предки вважали, що ця кімнатна рослина робить чоловіків агресивними, що, в свою чергу, блокує грошову енергію.

Фикус
Фікус Робуста в білому горщику. Фото: Pinterest

Плющ

Серед квітникарів є популярна звичка називати цю кімнатну рослину справжнім "енергетичним вампіром". До того ж народна прикмета каже, що плющ, який можна часто побачити в квартирі або будинку, здатний перекривати потік грошей. 

Плющ
Кімнатний плющ на шафі. Фото: Pinterest

Монстера

Вважається, що кімнатна рослина з категорії ліан здатна відібрати позитивну життєву енергію в господарів. До того ж монстера може змушувати власників витрачати багато грошей на речі, які їм зовсім не потрібні.

Монстера
Монстера у ванній кімнаті. Фото: Freepik

Папороть

Наші предки вважають цю кімнатну рослину енергетично поганою, оскільки вона символізує горе і смерть. До того ж ця квітка здатна викликати постійні проблеми з фінансовим становищем, тому якщо не хочете жити в злиднях, вам категорично не можна ставити папороть вдома. 

Папоротник
Папороть у коричневому горщику. Фото: Pinterest

Дифенбахія

Дуже часто саме цю кімнатну рослину дарують ворогам, щоб зробити їх бідними. Люди, які вірять в різні забобони, хочуть якнайшвидше позбутися цієї кімнатної рослини, а деякі намагаються зробити так, щоб ця квітка не потрапила до них додому.

Диффенбахия
Велика дифенбахія у горщику. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які кімнатні рослини мають велике листя. 

Раніше ми розповідали про те, які домашні квіти вважаються небезпечними для дітей. 

Також ми повідомляли про те, яка кімнатна рослина здатна позбавити господаря безсоння.

домашні квіти квіти кімнатні рослини гроші народні прикмети

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19:07 У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК

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