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Навіщо квітникарі підживлюють спатифілум яєчною шкаралупою — факт шокує

24 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим яєчна шкаралупа корисна для спатифілума — поради квітникарів
Людина, яка поливає спатифілум. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Коли ви чистите зварені яйця або розбиваєте їх для приготування якоїсь страви, не викидайте шкаралупу, адже вона ще принесе користь. Досвідчені квітникарі кажуть, що яєчна шкаралупа вважається поживним добривом для такої домашньої рослини, як спатифілум.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Спатифілум — що це за рослина

Спатифілум — це домашня квітка, яка має доволі потужну енергетику і може навіть змінювати долі господарів. Ця рослина з неймовірно красивим листям і квітами вважається ідеальною для вирощування вдома, особливо, для жінок. 

Однак, щоб ця рослина дійсно принесла тільки щастя, її потрібно ретельно доглядати, зокрема, підживлювати своєчасно. В цьому може як раз і допомогти яєчна шкаралупа, яка залишається після приготування яєчні, омлету або якоїсь випічки.

Спатифиллум
Спатифілум у білому горщику на столі. Фото: Pinterest

Чим шкаралупа з яєць корисна для спатифілума

До складу шкаралупи з яєць входить багато калію і кальцію, які здатні зробити рослину міцнішою і стійкішою до стресових ситуацій. У випадку зі спатифілумом це особливо важливо, адже ця рослина чутливо реагує на якісь зміни під час догляду.

Тому підживлення з яєчної шкаралупи покращить ріст і розвиток цієї домашньої рослини. 

Яичная скорлупа
Шкаралупа з яєць на столі. Фото: Pinterest

Як підживити спатифілум яєчною шкаралупою

Спочатку промийте шкаралупу від залишків жовтка і білка, потім просушіть і подрібніть її. Після цього обережно закопайте її навколо рослини або додайте до землі у момент пересадки. Причому, підживлювати спатифілум варто лише раз на тиждень. 

Це допоможе домашній рослині отримати всі необхідні для розвитку корисні елементи.

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