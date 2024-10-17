Як правильно обрізати грошове дерево — корисні поради

Людина, яка обрізає грошове дерево. Фото: Freepik

Щоб виростити найкраще грошове дерево, його недостатньо тільки поливати і підживлювати, його ще й потрібно обрізати. Дізнайтеся, як правильно обрізати цю рослину і коли це краще робити, щоб не зіпсувати її ріст і розвиток.

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Догляд будь-якої рослини полягає в поливі, підживленні, обробці та, звичайно ж, в обрізці. Всі ці речі необхідно робити для того, щоб виростити найкращі рослини у своєму саду. Те ж саме стосується і такої домашньої квітки, як грошове дерево.

Досвідчені господині розповіли, як правильно обрізати цю рослину вдома і коли саме це краще робити.

Грошове дерево в білому горщику. Фото: Pinterest

Обрізка грошового дерева — як це правильно робити

Якщо ви побачили, що грошове дерево почало активно рости і розвиватися, це означає, що настав час його обрізати. Обов’язково проводьте цю процедуру гострим ножем або ножицями, щоб не рвати вазон, а обережно його обрізати.

Обрізати цю рослину необхідно рівним зрізом і обов’язково після цього обробити місця зрізів активованим вугіллям у перетертому вигляді, перекисом водню або корицею. До того ж, експерти не радять викидати обрізані частини, їх можна поставити у воду і навіть змусити пустити пагони.

Процес обрізки грошового дерева ножицями. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще обрізати грошове дерево

За словами експертів, обрізати грошове дерево краще на початку періоду вегетації, тобто, тоді, коли ця рослина починає швидко розмножуватися молодими пагонами. Зазвичай це весна. Також цю процедуру необхідно проводити, якщо тонке стебло цієї рослини прогнулося через вагу листя або навіть зламалося.

Ще обрізати грошове дерево необхідно в тому випадку, якщо ви хочете або призупинити його ріст або, навпаки, змусити його краще рости. В цілому, обрізати "символ грошей" треба перш, ніж воно перейти у стан спокою, або щовесни.

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