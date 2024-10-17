Как правильно обрезать денежное дерево — полезные советы

Человек, обрезающий денежное дерево. Фото: Freepik

Чтобы вырастить самое лучшее денежное дерево, его недостаточно только поливать и подкармливать, его еще и нужно обрезать. Узнайте, как правильно обрезать это растение и когда это лучше делать, чтобы не испортить его рост и развитие.

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Уход за любым растением заключается в поливе, подкормке, обработке и, конечно же, в обрезке. Все эти вещи необходимо делать для того, чтобы вырастить самые лучшие растения в своем саду. То же самое касается и такого домашнего цветка, как денежное дерево.

Опытные хозяйки рассказали, как правильно обрезать это растение дома и когда это лучше делать.

Денежное дерево в белом горшке. Фото: Pinterest

Обрезка денежного дерева — как это правильно делать

Если вы увидели, что денежное дерево начало активно расти и развиваться, это значит, что пора его обрезать. Обязательно проводите эту процедуру острым ножом или ножницами, чтобы не рвать вазон, а осторожно его обрезать.

Обрезать это растение необходимо ровным срезом и обязательно после этого обработать места срезов активированным углем в перетертом виде, перекисью водорода или корицей. К тому же, эксперты не советуют выбрасывать обрезанные части, их можно поставить в воду и даже заставить пустить побеги.

Процесс обрезки денежного дерева ножницами. Фото: скриншот с YouTube

Когда лучше обрезать денежное дерево

По словам экспертов, обрезать денежное дерево лучше в начале периода вегетации, то есть, тогда, когда это растение начинает быстро размножаться молодыми побегами. Обычно это весна. Также эту процедуру необходимо проводить, если тонкий стебель этого растения прогнулся из-за веса листьев или даже сломался.

Еще обрезать денежное дерево нужно в том случае, если вы желаете либо приостановить его рост либо, наоборот, вынудить его лучше расти. В целом, обрезать "символ денег" надо прежде, чем оно перейти в состояние покоя, или каждую весну.

Напомним, мы писали о том, как можно вынудить денежное дерево начать цвести.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно ухаживать за денежным деревом.

Также мы сообщали о том, почему с денежного дерева сыплются листья и как спасти его.