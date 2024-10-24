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Зачем цветоводы подкармливают спатифиллум яичной скорлупой — шокирующий факт

24 октября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем яичная скорлупа полезна для спатифиллума — советы цветоводов
Человек, поливающий спатифиллум. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Когда вы чистите сваренные яйца или разбиваете их для приготовления какого-нибудь блюда, не выбрасывайте скорлупу, ведь она еще принесет пользу. Опытные цветоводы говорят, что яичная скорлупа считается питательным удобрением для такого домашнего растения, как спатифиллум.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Спатифиллум — что это за растение

Спатифиллум — это домашний цветок, который обладает достаточно мощной энергетикой и может даже менять судьбы хозяев. Это растение с невероятно красивыми листьями и цветами считается идеальным для выращивания дома, особенно, для женщин.

Однако, чтобы это растение действительно принесло только счастье, за ним нужно тщательно ухаживать, в частности, подкармливать своевременно. В этом может, как раз, и помочь яичная скорлупа, которая остается после приготовления яичницы, омлета или какой-нибудь выпечки.

Спатифиллум
Спатифиллум в белом горшке на столе. Фото: Pinterest

Чем скорлупа с яиц полезна для спатифиллума

В состав скорлупы с яиц входит много калия и кальция, которые способны сделать растение более крепким и устойчивым к стрессовым ситуациям. В случае со спатифиллумом это особенно важно, ведь это растение чувствительно реагирует на какие-то изменения во время ухода.

Поэтому подкормка из яичной скорлупы улучшит рост и развитие этого домашнего растения.

Яичная скорлупа
Скорлупа с яиц на столе. Фото: Pinterest

Как подкормить спатифиллум яичной скорлупой

Сначала промойте скорлупу от остатков желтка и белка, затем просушите и измельчите ее. После этого осторожно закопайте ее вокруг растения или добавьте в землю в момент пересадки. Причем, подкармливать спатифиллум стоит только раз в неделю.

Это поможет домашнему растению получить все необходимые для развития полезные элементы.

Напомним, мы писали о том, как можно заставить спатифиллум расти с помощью одного средства.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно обрезать денежное дерево, чтобы не испортить его.

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