Які рослини мають велике листя — квіти, які можна поставити вдома

Молода жінка, яка тримає монстеру. Фото: Freepik

Якщо ви з тих, хто любить привертати увагу великими рослинами, тоді дізнайтеся, які з них можна придбати. Квітникарі з досвідом розповіли, які домашні квіти мають велике листя, а тому прикрашатимуть вашу квартиру або будинок.

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Які рослини мають велике листя

Монстера

Ця домашня квітка має не тільки велике листя, а й доволі унікальну форму, через що її вважають декоративною. Рослина не любить рости в теплі, але обожнює яскраве розсіяне світло. До того ж, монстера — не прихильниця того, щоб часто змінювати місце свого "проживання".

Однак, квітникарі не радять тримати цю рослину там, де живуть маленькі діти і домашні тварини, адже вона вважається отруйною.

Велика монстера в білому горщику. Фото: Freepik

Дифенбахія

Це вічнозелена і багаторічна домашня рослина, яка має дуже гарний і ефектний вигляд. Квітникарі кажуть, що ця квітка росте доволі швидко, однак, вона не потребує того, щоб її ретельно доглядати. Тому ідеально підійде для тих, в кого немає часу або бажання "возитися" з квітами.

Однак, дифенбахія також вважається отруйною, тому якщо у вас є маленькі діти або "мохнаті друзі", вирощувати її вдома категорично не варто.

Велика дифенбахія у горщику. Фото: Pinterest

Калатея круглолиста

Ця рослина також вважається декоративною через своє унікальне листя і має неймовірний вигляд. Квітникарі наголошують, що круглолиста калатея любить рости там, де є трохи тіні. Тому якщо ви плануєте вирощувати її у себе вдома, обирайте місце, де не буде прямих сонячних променів.

До речі, поверхня листя цієї домашньої рослини така, ніби її намалювали пензлем з фарбою.

Калатея у ванній кімнаті. Фото: Gartenjournal.net

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