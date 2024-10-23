Які рослини мають велике листя — квіти, які можна поставити вдома

Ефектні та не потребують особливого догляду — кімнатні рослини з великим листям
Якщо ви з тих, хто любить привертати увагу великими рослинами, тоді дізнайтеся, які з них можна придбати. Квітникарі з досвідом розповіли, які домашні квіти мають велике листя, а тому прикрашатимуть вашу квартиру або будинок.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Які рослини мають велике листя
Монстера
Ця домашня квітка має не тільки велике листя, а й доволі унікальну форму, через що її вважають декоративною. Рослина не любить рости в теплі, але обожнює яскраве розсіяне світло. До того ж, монстера — не прихильниця того, щоб часто змінювати місце свого "проживання".
Однак, квітникарі не радять тримати цю рослину там, де живуть маленькі діти і домашні тварини, адже вона вважається отруйною.
Дифенбахія
Це вічнозелена і багаторічна домашня рослина, яка має дуже гарний і ефектний вигляд. Квітникарі кажуть, що ця квітка росте доволі швидко, однак, вона не потребує того, щоб її ретельно доглядати. Тому ідеально підійде для тих, в кого немає часу або бажання "возитися" з квітами.
Однак, дифенбахія також вважається отруйною, тому якщо у вас є маленькі діти або "мохнаті друзі", вирощувати її вдома категорично не варто.
Калатея круглолиста
Ця рослина також вважається декоративною через своє унікальне листя і має неймовірний вигляд. Квітникарі наголошують, що круглолиста калатея любить рости там, де є трохи тіні. Тому якщо ви плануєте вирощувати її у себе вдома, обирайте місце, де не буде прямих сонячних променів.
До речі, поверхня листя цієї домашньої рослини така, ніби її намалювали пензлем з фарбою.
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