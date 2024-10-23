Какие растения имеют большие листья — цветы, которые можно поставить дома

Молодая женщина, держащая монстеру. Фото: Freepik

Если вы из тех, кто любит привлекать крупными растениями, тогда узнайте, какие из них можно приобрести. Цветоводы с опытом рассказали, какие домашние цветы имеют большие листья, а потому будут украшать вашу квартиру или дом.

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Какие растения имеют большие листья

Монстера

Этот домашний цветок имеет не только крупные листья, но и довольно уникальную форму, поэтому его считают декоративной. Растение не любит расти в тепле, но обожает яркий рассеянный свет. К тому же, монстера — не сторонница того, чтобы часто менять место своего "проживания".

Однако, цветоводы не советуют держать это растение там, где живут маленькие дети и домашние животные, ведь оно считается ядовитым.

Большая монстера в белом горшке. Фото: Freepik

Диффенбахия

Это вечнозеленое и многолетнее домашнее растение, которое выглядит очень красиво и эффектно. Цветоводы говорят, что этот цветок растет довольно быстро, однако, он не нуждается в том, чтобы за ним тщательно ухаживать. Поэтому идеально подойдет для тех, у кого нет времени или желания "возиться" с цветами.

Однако, диффенбахия также считается ядовитой, поэтому если у вас есть маленькие дети или "мохнатые друзья", выращивать ее дома категорически не стоит.

Большая диффенбахия в горшке. Фото: Pinterest

Калатея круглолистная

Это растение также считается декоративным из-за своих уникальных листьев и имеет невероятный вид. Цветоводы отмечают, что круглолистная калатея любит расти там, где есть немного тени. Поэтому, если вы планируете выращивать ее у себя дома, выбирайте место, где не будет прямых солнечных лучей.

Кстати, поверхность листьев этого домашнего растения такая, будто его нарисовали кистью с краской.

Калатея в ванной комнате. Фото: Gartenjournal.net

Напомним, мы писали о том, какое домашнее растение категорически нельзя выращивать в комнате.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения следует поставить в комнате, чтобы улучшить настроение и здоровье.

Также мы сообщали о том, какое комнатное растение может очищать окружающий воздух.