Які кімнатні рослини небезпечно ставити в дитячу — список та поради фахівців

Маленька дитина розглядає кімнатну рослину. Фото: google.com

Кімнатні рослини здатні принести у дім атмосферу затишку та гармонії. Ними прикрашають, вітальні, спальні й навіть дитячі кімнати. Проте, деякі рослини можуть бути небезпечними для здоров'я дітей — від алергічних реакцій до токсичних отруєнь.

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Дівчинка поливає кімнатну рослину. Фото: shutterstock.com

Які рослини не можна ставити у дитячій кімнаті

Всі ці рослини несуть потенційну загрозу, тому ставити їх у приміщенні, де часто перебувають діти, небезпечно:

Герань — у деяких людей герань може викликати алергічні реакції. Інтенсивний запах герані може викликати головні болі. Контакт з рослиною може спричинити подразнення шкіри, свербіж, або навіть висипання. А якщо з'їсти шматочки кімнатної рослини, це може спричинити блювання або діарею. Азалія — в сі частини рослини, особливо квіти і листя, містять токсичні глікозиди, які можуть викликати отруєння. О труєння азалією може призвести до нудоти, блювання, діареї, болю в животі, а у важких випадках — до порушення серцевого ритму. Жасмин кімнатний — у чутливих людей запах або ефірні масла, що містяться в рослині, можуть викликати алергічні реакції, такі як свербіж або подразнення шкіри. Еухаріс (лілія амазонська) — відноситься до роду амарилісових, які містять небезпечний для людей і тварин алкалоїд, що викликає сильне отруєння. Дифенбахія — містить кристали оксалату кальцію, які можуть спричинити набряк горла та рота, якщо з'їсти листя рослини. Крім того, сік зеленого листя здатен викликати подразнення носа, очей і шкіри. Філодендрон — викликає подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, що проявляється як свербіж, печіння, блювота та біль у роті. У деяких випадках контакт з цією рослиною може також призвести до алергічних реакцій. Каладіум — усі частини цієї рослини, включаючи листя, стебло та корінь, можуть бути отруйними й викликати подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, симптоми отруєння можуть включати сльозотечу, блювоту та біль у роті. Квітка фламінго (Anthurium) — при неправильному контакті з рослиною вона може викликати ті ж симптоми, що і каладіум. Монстера (Monstera) — може викликати подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, свербіж, печіння або болі. Епіпремнум (Epipremnum) — всі частини епіпремнума містять токсичні речовини, які можуть спричинити подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка. Амариліс і його родичі, включаючи клівію та нарцис — містять лікорин, токсичний алкалоїд, який може викликати різного ступеня біль у животі, діарею, нудоту і блювоту.

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