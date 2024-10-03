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Приберіть їх негайно — які кімнатні рослини небезпечні для дітей

3 жовтня 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Які кімнатні рослини небезпечно ставити в дитячу — список та поради фахівців
Маленька дитина розглядає кімнатну рослину. Фото: google.com
Олександра Ткачук - Редактор

Кімнатні рослини здатні принести у дім атмосферу затишку та гармонії. Ними прикрашають, вітальні, спальні й навіть дитячі кімнати. Проте, деякі рослини можуть бути небезпечними для здоров'я дітей — від алергічних реакцій до токсичних отруєнь. 

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Які кімнатні рослини у жодному разі не можна тримати у дитячій кімнаті, пише видання The Independent.

 

Які кімнатні рослини небезпечно ставити в дитячу — список та поради фахівців
Дівчинка поливає кімнатну рослину. Фото: shutterstock.com

Які рослини не можна ставити у дитячій кімнаті

Всі ці рослини несуть потенційну загрозу, тому ставити їх у приміщенні, де часто перебувають діти, небезпечно:

  1. Герань — у деяких людей герань може викликати алергічні реакції. Інтенсивний запах герані може викликати головні болі. Контакт з рослиною може спричинити подразнення шкіри, свербіж, або навіть висипання. А якщо з'їсти шматочки кімнатної рослини, це може спричинити блювання або діарею.
  2. Азалія — всі частини рослини, особливо квіти і листя, містять токсичні глікозиди, які можуть викликати отруєння. Отруєння азалією може призвести до нудоти, блювання, діареї, болю в животі, а у важких випадках — до порушення серцевого ритму.
  3. Жасмин кімнатний — у чутливих людей запах або ефірні масла, що містяться в рослині, можуть викликати алергічні реакції, такі як свербіж або подразнення шкіри.
  4. Еухаріс (лілія амазонська) — відноситься до роду амарилісових, які містять небезпечний для людей і тварин алкалоїд, що викликає сильне отруєння.
  5. Дифенбахія — містить кристали оксалату кальцію, які можуть спричинити набряк горла та рота, якщо з'їсти листя рослини. Крім того, сік зеленого листя здатен викликати подразнення носа, очей і шкіри.
  6. Філодендрон — викликає подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, що проявляється як свербіж, печіння, блювота та біль у роті. У деяких випадках контакт з цією рослиною може також призвести до алергічних реакцій.
  7. Каладіум — усі частини цієї рослини, включаючи листя, стебло та корінь, можуть бути отруйними й викликати подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, симптоми отруєння можуть включати сльозотечу, блювоту та біль у роті.
  8. Квітка фламінго (Anthurium) — при неправильному контакті з рослиною вона може викликати ті ж симптоми, що і каладіум. 
  9. Монстера (Monstera) — може викликати подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, свербіж, печіння або болі.
  10. Епіпремнум (Epipremnum) — всі частини епіпремнума містять токсичні речовини, які можуть спричинити подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка.
  11. Амариліс і його родичі, включаючи клівію та нарцис — містять лікорин, токсичний алкалоїд, який може викликати різного ступеня біль у животі, діарею, нудоту і блювоту.

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Нагадаємо, ми розповідали, чому грошове дерево втрачає листя та як врятувати кімнатну рослину.

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