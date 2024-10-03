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Уберите их немедленно — какие комнатные растения опасны для детей

3 октября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Какие комнатные растения опасно ставить в детскую — список и советы специалистов
Маленький ребенок рассматривает комнатное растение. Фото: google.com
Александра Ткачук - Редактор

Комнатные растения способны принести в дом атмосферу уюта и гармонии. Ими украшают прихожие, спальни и даже детские комнаты. Однако некоторые растения могут быть опасны для здоровья детей — от аллергических реакций до токсических отравлений.

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Какие комнатные растения опасно ставить в детскую — список и советы специалистов
Девочка поливает комнатное растение. Фото: shutterstock.com

Какие растения нельзя ставить в детской комнате

Все эти растения несут потенциальную угрозу, поэтому ставить их в помещении, где часто находятся дети, небезопасно:

  1. Герань — у некоторых людей герань может вызвать аллергические реакции. Интенсивный запах герани может вызвать головные боли. Контакт с растением может вызвать раздражение кожи, зуд, или даже сыпь. А если съесть кусочки комнатного растения, это может вызвать рвоту или диарею.
  2. Азалия — все части растения, особенно цветы и листья, содержат токсичные гликозиды, которые могут вызвать отравление. Отравление азалией может привести к тошноте, рвоте, диарее, боли в животе, а в тяжелых случаях — к нарушению сердечного ритма.
  3. Жасмин комнатный — у чувствительных людей запах или эфирные масла, содержащиеся в растении, могут вызвать аллергические реакции, такие как зуд или раздражение кожи.
  4. Эухарис (лилия амазонская)  относится к роду амариллисовых, содержащих опасный для людей и животных алкалоид, вызывающий сильное отравление.
  5. Дифенбахия — содержит кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать отек горла и рта, если съесть листья растения. Кроме того, сок зеленых листьев способен вызвать раздражение носа, глаз и кожи.
  6. Филодендрон — вызывает раздражение кожи, слизистых и желудка, что проявляется как зуд, жжение, рвота и боль во рту. В некоторых случаях контакт с этим растением может также привести к аллергическим реакциям.
  7. Каладиум — все части этого растения, включая листья, стебель и корень, могут быть ядовитыми и вызывать раздражение кожи, слизистых и желудка, симптомы отравления могут включать слезотечение, рвоту и боль во рту.
  8. Цветок фламинго (Anthurium) — при неправильном контакте с растением он может вызвать те же симптомы, что и каладиум.
  9. Монстера (Monstera) — может вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек и желудка, зуд, жжение или боли.
  10. Эпипремнум (Epipremnum) — все части эпипремнума содержат токсичные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи, слизистых и желудка.
  11. Амариллис и его родственники, включая кливию и нарцисс — содержат ликорин, токсический алкалоид, который может вызвать разной степени боли в животе, диарею, тошноту и рвоту.

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