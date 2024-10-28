Какие комнатные растения вызывают бедность — народные приметы

Ни в коем случае не держите эти цветы дома, иначе будете бедными
Некоторые комнатные растения могут менять судьбу хозяина, в частности, даже ухудшить его финансовое состояние. Узнайте, какие цветы ни в коем случае нельзя держать у себя дома, поскольку они могут сделать вас бедными и даже агрессивными.
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Растения, которые лишают денег
Фикус
Согласно народным приметам, это популярное домашнее растение способно вызвать проблемы с деньгами и плохо влияет на мужской характер. Наши предки считали, что это комнатное растение делает мужчин агрессивными, что, в свою очередь, блокирует денежную энергию.
Плющ
Среди цветоводов есть популярная привычка называть это комнатное растение настоящим "энергетическим вампиром". К тому же народная примета говорит, что плющ, который можно часто увидеть в квартире или доме, способен перекрывать поток денег.
Монстера
Считается, что комнатное растение из категории лиан способно отнять положительную жизненную энергию у хозяев. К тому же монстера может заставлять владельцев тратить много денег на вещи, которые им совсем не нужны.
Папоротник
Наши предки считают это комнатное растение энергетически плохим, поскольку оно символизирует горе и смерть. К тому же этот цветок способен вызвать постоянные проблемы с финансовым положением, поэтому если не хотите жить в нищете, вам категорически нельзя ставить папоротник дома.
Диффенбахия
Очень часто именно это комнатное растение дарят врагам, чтобы сделать их бедными. Люди, которые верят в разные предрассудки, хотят как можно быстрее избавиться от этого комнатного растения, а некоторые пытаются сделать так, чтобы этот цветок не попал к ним домой.
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