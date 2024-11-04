Які кімнатні квіти люблять тінь — перелік рослин

Коли за вікном похмура осінь — які кімнатні квіти люблять тінь
Всі господині знають, що кімнатним квітам потрібне сонячне світло, але не завжди вдається забезпечити їм ці умови. Однак, досвідчені квітникарі розповіли, які домашні рослини здатні адаптуватися до цих умов, оскільки люблять рости в тіньових місцях.
Новини.LIVE розповідає про ці кімнатні рослини.
Кімнатні квіти, які люблять рости в тіні
Монстера
Такий підвид цієї домашньої рослини, як Monstera deliciosa, не потрібно ставити там, де постійні або прямі промені сонця. Ця квітка має велике листя, яке споживає невелику кількість сонячного світла. Ця кількість доступна квітці у процесі вирощування в тіні.
Спатифілум
Ця кімнатна рослина, яка має рідкісні білі квіти, не потребує особливих умов для вирощування і чудово себе почуває в умовах тіні. І хоча краще спатифілум почуває себе в місцях, де немає прямих сонячних променів, він здатний витримувати і тінь.
Папороть
Ця квітка вважається ідеальною для тих, у кого немає можливості вирощувати її там, куди постійно світить сонце. Зазвичай ця домашня рослина росте там, де волого, тому краще вирощувати папороть у ванній кімнаті.
Калатея
Всі види цієї домашньої рослини погано себе почувають під прямими променями сонця. Однак, варто пам’ятати, що калатеї не люблять холод, тому навіть, якщо ви будете вирощувати їх у тіні, вам варто забезпечити їм тепло.
Сансев'єрія
Квітка, яку в народі жартівливо називають "тещин язик", краще росте в умовах яскравого світла, але вона здатна витримувати і затінення. Але перш, ніж поливати рослину, необхідно дочекатися, поки ґрунтова суміш стане сухою. Взимку полив сансев’єрії краще зробити дуже помірним.
Хлорофітум
Якщо ви будете вирощувати цю рослину в дуже світлому місці, в неї може вигоріти листя, через що сама рослина може не тільки збліднути, а й загинути. Тому краще тримати квітку в тіні, щоб зберегти колір листя і не дати їм швидко висихати.
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