Какие комнатные цветы любят тень — перечень растений

Молодая хозяйка, которая ухаживает за комнатными растениями. Фото: Pinterest

Все хозяйки знают, что комнатным цветам нужен солнечный свет, но не всегда удается обеспечить им эти условия. Однако, опытные цветоводы рассказали, какие домашние растения способны адаптироваться к этим условиям, поскольку любят расти в теневых местах.

Новини.LIVE рассказывает об этих комнатных растениях.

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Монстера

Такой подвид этого домашнего растения, как Monstera deliciosa, не нужно ставить там, где постоянные или прямые лучи солнца. Этот цветок имеет большие листья, которые потребляют небольшое количество солнечного света. Это количество доступно цветку в процессе выращивания в тени.

Большая монстера в белом горшке. Фото: Freepik

Спатифиллюм

Это комнатное растение, имеющее редкие белые цветы, не требует особых условий для выращивания и прекрасно себя чувствует в тени. И хотя лучше спатифиллюм чувствует себя в местах, где нет прямых солнечных лучей, он способен выдерживать и тень.

Три спатифиллюма в горшках. Фото: Jardineria On

Папоротник

Этот цветок считается идеальным для тех, у кого нет возможности выращивать его там, куда постоянно светит солнце. Обычно это домашнее растение растет там, где влажно, поэтому лучше выращивать папоротник в ванной.

Папоротник в горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Калатея

Все виды этого домашнего растения плохо себя чувствуют под прямыми лучами солнца. Однако, стоит помнить, что калатеи не любят холод, поэтому даже если вы будете выращивать их в тени, вам стоит обеспечить им тепло.

Калатея в белом горшке на столе. Фото: House Digest

Сансевиерия

Цветок, который в народе шутливо называют "тещин язык", лучше растет в условиях яркого света, но он способен выдерживать и затенение. Но прежде, чем поливать растение, необходимо дождаться, пока почвенная смесь станет сухой. Зимой полив сансевиерии лучше сделать очень умеренным.

Сансевиерия разного размера в горшках. Фото: Pinterest

Хлорофитум

Если вы будете выращивать это растение в очень светлом месте, у него могут выгореть листья, из-за чего само растение может не только побледнеть, но и погибнуть. Поэтому лучше держать цветок в тени, чтобы сохранить цвет листьев и не дать им быстро высыхать.

Роскошный хлорофитум на подоконнике. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения имеют большие листья.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения категорически нельзя держать дома тем, у кого есть дети.

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