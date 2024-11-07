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Як захистити кімнатні рослини від замерзання взимку — поради

7 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна захистити кімнатні квіти взимку — корисні поради
Молода дівчина, яка доглядає кімнатні рослини. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Зима — це сухе повітря, постійні холодні протяги і короткий світловий день, тому кімнатним рослинам восени потрібна особлива увага. Досвідчені квітникарі розповіли, що необхідно зробити з домашніми квітами, щоб вони стійко витримали зимовий сезон.

Про це повідомляє SantePlus.

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Якщо ви любите вирощувати вдома багато рослин і хочете, щоб у вашій квартирі була справжня оранжерея, вам потрібно ретельно їх доглядати. А з наближенням зими це особливо важливо, адже вони можуть замерзнути і загинути. 

Щоб цього не сталося, дізнайтеся, як можна вберегти домашні рослини від холодів.

Комнатные цветы
Декілька видів кімнатних рослин. Фото: Pinterest

Захист кімнатних рослин від зимових морозів

Зміна місця розташування

Перше, що ви повинні зробити з кімнатними квітами напередодні зими, — це переставити їх на друге місце вдома, щойно надворі похолоднішає. Якщо деякі рослини у вас стоять на балконах або терасах, обов’язково занесіть їх до будинку, щоб вони не замерзли.

Щоб надати домашнім квітам необхідну кількість сонячного світла, поставте їх біля вікна.

Уникнення контакту з холодними і гарячими поверхнями 

Далі обов’язково простежте за тим, щоб листя ваших кімнатних квітів не контактувало з холодною поверхнею вікна. Також приберіть рослини якнайдалі від гарячих батарей і камінів. Річ у тому, що вони сушать навколишнє повітря, а це дуже шкідливо для кімнатних квітів.

Женщина с цветком
Молода господиня з маленькою рослиною. Фото: Freepik

Укриття крихких рослин

Якщо у вас вдома є маленькі крихкі рослини, обов’язково вкрийте їх чимось, щоб захистити від замерзання в зимову пору року. Для цього ви можете скористатися звичайною газетою, якою потрібно обгорнути горщики з квітами. Вона допоможе захистити кореневу систему і не дати воді випаровуватися з ґрунту.

Нагадаємо, ми писали про те, які кімнатні рослини люблять вирощуватися в тіні. 

Раніше ми розповідали про те, які кімнатні квіти краще не тримати вдома через ризики бути бідними. 

Також ми повідомляли про те, які домашні рослини мають велике листя.

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