Як можна захистити кімнатні квіти взимку — корисні поради

Молода дівчина, яка доглядає кімнатні рослини. Фото: Pinterest

Зима — це сухе повітря, постійні холодні протяги і короткий світловий день, тому кімнатним рослинам восени потрібна особлива увага. Досвідчені квітникарі розповіли, що необхідно зробити з домашніми квітами, щоб вони стійко витримали зимовий сезон.

Про це повідомляє SantePlus.

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Якщо ви любите вирощувати вдома багато рослин і хочете, щоб у вашій квартирі була справжня оранжерея, вам потрібно ретельно їх доглядати. А з наближенням зими це особливо важливо, адже вони можуть замерзнути і загинути.

Щоб цього не сталося, дізнайтеся, як можна вберегти домашні рослини від холодів.

Декілька видів кімнатних рослин. Фото: Pinterest

Захист кімнатних рослин від зимових морозів

Зміна місця розташування

Перше, що ви повинні зробити з кімнатними квітами напередодні зими, — це переставити їх на друге місце вдома, щойно надворі похолоднішає. Якщо деякі рослини у вас стоять на балконах або терасах, обов’язково занесіть їх до будинку, щоб вони не замерзли.

Щоб надати домашнім квітам необхідну кількість сонячного світла, поставте їх біля вікна.

Уникнення контакту з холодними і гарячими поверхнями

Далі обов’язково простежте за тим, щоб листя ваших кімнатних квітів не контактувало з холодною поверхнею вікна. Також приберіть рослини якнайдалі від гарячих батарей і камінів. Річ у тому, що вони сушать навколишнє повітря, а це дуже шкідливо для кімнатних квітів.

Молода господиня з маленькою рослиною. Фото: Freepik

Укриття крихких рослин

Якщо у вас вдома є маленькі крихкі рослини, обов’язково вкрийте їх чимось, щоб захистити від замерзання в зимову пору року. Для цього ви можете скористатися звичайною газетою, якою потрібно обгорнути горщики з квітами. Вона допоможе захистити кореневу систему і не дати воді випаровуватися з ґрунту.

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