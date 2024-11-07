Как можно защитить комнатные цветы зимой — полезные советы

Молодая девушка, которая ухаживает за комнатными растениями. Фото: Pinterest

Зима — это сухой воздух, постоянные холодные сквозняки и короткий световой день, поэтому комнатным растениям осенью требуется особое внимание. Опытные цветоводы рассказали, что необходимо сделать с домашними цветами, чтобы они стойко выдержали зимний сезон.

Об этом сообщает SantePlus.

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Если вы любите выращивать дома много растений и хотите, чтобы в вашей квартире была настоящая оранжерея, вам нужно тщательно за ними ухаживать. А с приближением зимы это особенно важно, ведь они могут замерзнуть и погибнуть.

Чтобы этого не произошло, узнайте, как можно уберечь домашние растения от холодов.

Несколько видов комнатных растений. Фото: Pinterest

Защита комнатных растений от зимних морозов

Смена местоположения

Первое, что вы должны сделать с комнатными цветами накануне зимы, — это переставить их на другое место дома, как только на улице похолодает. Если некоторые растения у вас стоят на балконах или террасах, обязательно отнесите их в дом, чтобы они не замерзли.

Чтобы предоставить домашним цветам необходимое количество солнечного света, поставьте их возле окна.

Избегание контакта с холодными и горячими поверхностями

Далее обязательно проследите за тем, чтобы листья ваших комнатных цветов не контактировали с холодной поверхностью окна. Также уберите растения подальше от горячих батарей и каминов. Дело в том, что они сушат окружающий воздух, что очень вредно для комнатных цветов.

Молодая хозяйка с маленьким растением. Фото: Freepik

Укрытие хрупких растений

Если у вас дома есть маленькие хрупкие растения, обязательно укройте их чем-нибудь, чтобы защитить от замерзания в зимнее время года. Для этого вы можете воспользоваться обычной газетой, которой нужно обернуть горшки с цветами. Она поможет защитить корневую систему и не дать воде испаряться с почвы.

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения любят выращиваться в тени.

Раньше мы рассказывали о том, какие комнатные цветы лучше не держать дома из-за риска быть бедными.

Также мы сообщали о том, какие домашние растения имеют большие листья.