Як підготувати воду з-під крана для поливу кімнатних рослин — три простих способи

Дівчина поливає кімнатні рослини. Фото: depositphotos.com

Полив кімнатних рослин водопровідною водою без попередньої підготовки може завдати шкоди корінню та знизити імунітет рослин, адже вода містить хлор, важкі метали й інші домішки. Щоб ваші рослини отримували лише корисну вологу, важливо знати, як правильно підготувати воду для поливу.

Новини.LIVE розповість про ефективні методи підготовки води з-під крана для безпечного поливу домашніх рослин у горщиках.

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Так, пропонуємо вам кілька практичних лайфхаків, які допоможуть зробити воду безпечнішою та кориснішою для рослин:

1. Відстоювання води

Найпростіший та найпопулярніший спосіб — поставити воду відстоюватися. Щоб вона стала придатною для поливу рослин, їй необхідно постояти 24-48 годин. За цей час частина хлору випарується, а осад залишиться на дні.

Важливо: відстоювати воду слід у відкритій посудині й обережно зливати її перед поливом, щоб уникнути осаду.

Дівчина поливає кімнатну рослину. Фото: freepik.com

2. Фільтрування води

Фільтри, які очищають воду для пиття, також підходять для поливу кімнатних рослин. Проточні фільтри добре видаляють домішки та нафтопродукти, хлор і важкі метали. Використовуйте очищену фільтром воду для зменшення негативного впливу хімічних речовин.

Полив рослини водою з фільтра. Фото: pexels.com

3. Підкислення води

Додавання кислоти пом'якшує воду і робить її більш придатною для рослин, які погано переносять жорстку воду. Необхідно додати 1 чайну ложку лимонної або ортофосфорної кислоти на відро води та дати розчину відстоятися добу.

Важливо: уникайте попадання осаду в ґрунт при поливі.

Прозора банка з водою. Фото: freepik.com

4. Заморожування води

Метод заморожування вважається найкращим, адже дозволяє знизити рівень жорсткості води. Наповніть ємність на 3/4, заморозьте, а потім дайте льоду розтанути при кімнатній температурі. Перед поливом вода повинна також зігрітися.

Така тала вода стає ближчою до природних властивостей, що добре підходить для більшості рослин.

Зомарожені кубики льоду. Фото: depositphotos.com

Чому не варто кип'ятити воду

Кип'ячена вода не підходить для поливу кімнатних рослин, адже вона втрачає природні мінерали, а частина важливих хімічних сполук випаровується. Кип'ячену воду часто називають "мертвою" для рослин, тому для поливу краще обрати інші способи підготовки води.

Тож, обирайте зручний для себе спосіб – відстоювання, фільтрування, підкислення чи заморожування, – і забезпечте своїм рослинам найкращі умови для росту та розвитку.

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