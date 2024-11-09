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Якою водою поливати кімнатні рослини — запам'ятайте ці лайфхаки

9 листопада 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як підготувати воду з-під крана для поливу кімнатних рослин — три простих способи
Дівчина поливає кімнатні рослини. Фото: depositphotos.com
Олександра Ткачук - Редактор

Полив кімнатних рослин водопровідною водою без попередньої підготовки може завдати шкоди корінню та знизити імунітет рослин, адже вода містить хлор, важкі метали й інші домішки. Щоб ваші рослини отримували лише корисну вологу, важливо знати, як правильно підготувати воду для поливу.

Новини.LIVE розповість про ефективні методи підготовки води з-під крана для безпечного поливу домашніх рослин у горщиках. 

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Так, пропонуємо вам кілька практичних лайфхаків, які допоможуть зробити воду безпечнішою та кориснішою для рослин:

1. Відстоювання води

Найпростіший та найпопулярніший спосіб — поставити воду відстоюватися. Щоб вона стала придатною для поливу рослин, їй необхідно постояти 24-48 годин. За цей час частина хлору випарується, а осад залишиться на дні.

Важливо: відстоювати воду слід у відкритій посудині й обережно зливати її перед поливом, щоб уникнути осаду.

 

Яка вода підходить для поливу рослин та як її підготувати
Дівчина поливає кімнатну рослину. Фото: freepik.com

2. Фільтрування води

Фільтри, які очищають воду для пиття, також підходять для поливу кімнатних рослин. Проточні фільтри добре видаляють домішки та нафтопродукти, хлор і важкі метали. Використовуйте очищену фільтром воду для зменшення негативного впливу хімічних речовин.

 

Як підготувати воду з-під крана для поливу кімнатних рослин — три простих способи
Полив рослини водою з фільтра. Фото: pexels.com

3. Підкислення води

Додавання кислоти пом'якшує воду і робить її більш придатною для рослин, які погано переносять жорстку воду. Необхідно додати 1 чайну ложку лимонної або ортофосфорної кислоти на відро води та дати розчину відстоятися добу.

Важливо: уникайте попадання осаду в ґрунт при поливі.

 

Як правильно підготувати водопровідну воду для поливу кімнатних рослин
Прозора банка з водою. Фото: freepik.com

4. Заморожування води

Метод заморожування вважається найкращим, адже дозволяє знизити рівень жорсткості води. Наповніть ємність на 3/4, заморозьте, а потім дайте льоду розтанути при кімнатній температурі. Перед поливом вода повинна також зігрітися.

Така тала вода стає ближчою до природних властивостей, що добре підходить для більшості рослин.

 

Полив кімнатних рослин — як підготувати водопровідну воду правильно
Зомарожені кубики льоду. Фото: depositphotos.com

Чому не варто кип'ятити воду

Кип'ячена вода не підходить для поливу кімнатних рослин, адже вона втрачає природні мінерали, а частина важливих хімічних сполук випаровується. Кип'ячену воду часто називають "мертвою" для рослин, тому для поливу краще обрати інші способи підготовки води.

Тож, обирайте зручний для себе спосіб – відстоювання, фільтрування, підкислення чи заморожування, – і забезпечте своїм рослинам найкращі умови для росту та розвитку.

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