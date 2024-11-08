Чому не можна тримати вдома кактуси — головні забобони

Людина, яка обприскує кактус. Фото: Freepik

Кактуси — це, певно, перші кімнатні рослини, які з’являються вдома у квітникарів-початківців, але мало хто знає, що вони дуже небезпечні. Дізнайтеся, чому краще не вирощувати ці рослини у себе вдома і які забобони із цим пов’язані.

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Погана енергетика

Згідно із забобонами, кактуси мають небезпечну і негативну енергетику, яка здатна притягнути в дім погані речі. Предки вірили, що чим довші колючки кактусів, тим поганіше вони впливають на господарів. До того ж, ці кімнатні рослини роблять людей розгніваними і емоційно порожніми.

Негативний вплив на сім'ю

Прикмети кажуть, що кактуси краще не вирощувати дівчатам, які не вийшли заміж, адже в народі вірять, що ці рослини притягують проблеми в особистому житті. Вважається, що чоловіки не приживаються в будинках, де є кактуси, а якщо подарувати ці рослини рідним, то з ними можна посваритися.

Багато різновидів кактусу. Фото: Deccoria.pl

Складність догляду

Попри те, що кактуси — це невибагливі кімнатні рослини, їм потрібні особливі умови вирощування. Зокрема, їм потрібне постійне яскраве світло, вони не витримують переливання і застоювання води в горщику, як і недостатню кількість вологи.

Шкода для здоров'я

Кактуси вважаються небезпечними для здоров’я через свої колючки, які легко проникають до тіла людини, глибоко встромляючись у шкіру. Діставати такі колючки неприємно, а після цього на тілі може з’явитися запалення. Тому кактуси не можна вирощувати там, де є допитливі діти.

Маленький кактус у руках. Фото: Envato

Небезпека для тварин

Сім’ям, де є домашні улюбленці, краще відмовитися від кактусів удома або ж тримати їх якнайдалі від тварин. Річ у тому, що у вашого вихованця, який з’їсть цю рослину, можуть виникнути такі проблеми зі здоров’ям, як:

Галюцинації

Параліч

Тахікардія

Судоми

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