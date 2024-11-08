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Ніколи не тримайте вдома кактуси — чим вони небезпечні, забобони

8 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чому не можна тримати вдома кактуси — головні забобони
Людина, яка обприскує кактус. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кактуси — це, певно, перші кімнатні рослини, які з’являються вдома у квітникарів-початківців, але мало хто знає, що вони дуже небезпечні. Дізнайтеся, чому краще не вирощувати ці рослини у себе вдома і які забобони із цим пов’язані.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чому не варто вирощувати кактуси вдома

Погана енергетика

Згідно із забобонами, кактуси мають небезпечну і негативну енергетику, яка здатна притягнути в дім погані речі. Предки вірили, що чим довші колючки кактусів, тим поганіше вони впливають на господарів. До того ж, ці кімнатні рослини роблять людей розгніваними і емоційно порожніми.

Негативний вплив на сім'ю

Прикмети кажуть, що кактуси краще не вирощувати дівчатам, які не вийшли заміж, адже в народі вірять, що ці рослини притягують проблеми в особистому житті. Вважається, що чоловіки не приживаються в будинках, де є кактуси, а якщо подарувати ці рослини рідним, то з ними можна посваритися.

Кактусы
Багато різновидів кактусу. Фото: Deccoria.pl

Складність догляду

Попри те, що кактуси — це невибагливі кімнатні рослини, їм потрібні особливі умови вирощування. Зокрема, їм потрібне постійне яскраве світло, вони не витримують переливання і застоювання води в горщику, як і недостатню кількість вологи.

Шкода для здоров'я

Кактуси вважаються небезпечними для здоров’я через свої колючки, які легко проникають до тіла людини, глибоко встромляючись у шкіру. Діставати такі колючки неприємно, а після цього на тілі може з’явитися запалення. Тому кактуси не можна вирощувати там, де є допитливі діти.

Кактус
Маленький кактус у руках. Фото: Envato

Небезпека для тварин

Сім’ям, де є домашні улюбленці, краще відмовитися від кактусів удома або ж тримати їх якнайдалі від тварин. Річ у тому, що у вашого вихованця, який з’їсть цю рослину, можуть виникнути такі проблеми зі здоров’ям, як:

  • Галюцинації
  • Параліч
  • Тахікардія
  • Судоми

Нагадаємо, ми писали про те, які кімнатні рослини вважаються небезпечними для дітей. 

Раніше ми розповідали про те, через які кімнатні квіти можна ніколи не одружитися. 

Також ми повідомляли про те, яка домашня рослина здатна очищати навколишнє повітря.

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