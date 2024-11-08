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Никогда не держите дома кактусы — чем они опасны, суеверия

8 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя держать дома кактусы — главные суеверия
Человек, который опрыскивает кактус. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Кактусы — это, вероятно, первые комнатные растения, которые появляются дома у начинающих цветоводов, но мало кто знает, что они очень опасные. Узнайте, почему лучше не выращивать эти растения у себя дома и какие суеверия с этим связаны.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Почему не стоит выращивать кактусы дома

Плохая энергетика

Согласно суевериям, кактусы обладают опасной и негативной энергетикой, которая способна привлечь в дом плохие вещи. Предки верили, что чем длиннее колючки кактусов, тем хуже они влияют на хозяев. К тому же, эти комнатные растения делают людей разгневанными и эмоционально пустыми.

Негативное влияние на семью

Приметы говорят, что кактусы лучше не выращивать девушкам, которые еще не вышли замуж, ведь в народе верят, что эти растения привлекают проблемы в личной жизни. Считается, что мужчины не приживаются в домах, где есть кактусы, а если подарить эти растения родным, то с ними можно поссориться.

Кактусы
Много разновидностей кактуса. Фото: Deccoria.pl

Сложность ухода

Несмотря на то, что кактусы — это неприхотливые комнатные растения, им нужны особые условия выращивания. В частности, им нужен постоянный яркий свет, они не выдерживают переливания и застаивания воды в горшке, как и недостаточное количество влаги.

Вред для здоровья

Кактусы считаются опасными для здоровья из-за своих колючек, которые легко проникают в тело человека, глубоко вонзаясь в кожу. Доставать такие колючки неприятно, а после этого на теле может появиться воспаление. Поэтому кактусы нельзя выращивать там, где есть любознательные дети.

Кактус
Маленький кактус в руках. Фото: Envato

Опасность для животных

Семьям, где есть домашние любимцы, лучше отказаться от кактусов дома или держать их подальше от животных. Дело в том, что у вашего питомца, который съест это растение, могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как:

  • Галлюцинации
  • Паралич
  • Тахикардия
  • Судороги

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения считаются опасными для детей.

Раньше мы рассказывали о том, из-за каких комнатных цветов можно никогда не жениться.

Также мы сообщали о том, какое домашнее растение способно очищать окружающий воздух.

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