Почему нельзя держать дома кактусы — главные суеверия

Никогда не держите дома кактусы — чем они опасны, суеверия
Кактусы — это, вероятно, первые комнатные растения, которые появляются дома у начинающих цветоводов, но мало кто знает, что они очень опасные. Узнайте, почему лучше не выращивать эти растения у себя дома и какие суеверия с этим связаны.
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Почему не стоит выращивать кактусы дома
Плохая энергетика
Согласно суевериям, кактусы обладают опасной и негативной энергетикой, которая способна привлечь в дом плохие вещи. Предки верили, что чем длиннее колючки кактусов, тем хуже они влияют на хозяев. К тому же, эти комнатные растения делают людей разгневанными и эмоционально пустыми.
Негативное влияние на семью
Приметы говорят, что кактусы лучше не выращивать девушкам, которые еще не вышли замуж, ведь в народе верят, что эти растения привлекают проблемы в личной жизни. Считается, что мужчины не приживаются в домах, где есть кактусы, а если подарить эти растения родным, то с ними можно поссориться.
Сложность ухода
Несмотря на то, что кактусы — это неприхотливые комнатные растения, им нужны особые условия выращивания. В частности, им нужен постоянный яркий свет, они не выдерживают переливания и застаивания воды в горшке, как и недостаточное количество влаги.
Вред для здоровья
Кактусы считаются опасными для здоровья из-за своих колючек, которые легко проникают в тело человека, глубоко вонзаясь в кожу. Доставать такие колючки неприятно, а после этого на теле может появиться воспаление. Поэтому кактусы нельзя выращивать там, где есть любознательные дети.
Опасность для животных
Семьям, где есть домашние любимцы, лучше отказаться от кактусов дома или держать их подальше от животных. Дело в том, что у вашего питомца, который съест это растение, могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как:
- Галлюцинации
- Паралич
- Тахикардия
- Судороги
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