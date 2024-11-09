Как подготовить воду из-под крана для полива комнатных растений — три простых способа

Девушка поливает комнатные растения. Фото: depositphotos.com

Полив комнатных растений водопроводной водой без предварительной подготовки может нанести вред корням и снизить иммунитет растений, ведь вода содержит хлор, тяжелые металлы и другие примеси. Чтобы ваши растения получали только полезную влагу, важно знать, как правильно подготовить воду для полива.

Новини.LIVE расскажет об эффективных методах подготовки воды из-под крана для безопасного полива домашних растений в горшках.

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Так, предлагаем вам несколько практичных лайфхаков, которые помогут сделать воду более безопасной и полезной для растений:

1. Отстаивание воды

Самый простой и популярный способ — поставить воду отстаиваться. Чтобы она стала пригодной для полива растений, ей необходимо постоять 24-48 часов. За это время часть хлора улетучится, а осадок останется на дне.

Важно: отстаивать воду следует в открытом сосуде и осторожно сливать ее перед поливом во избежание осадка.

Девушка поливает комнатное растение. Фото: freepik.com

2. Фильтрация воды

Фильтры, очищающие воду для питья, также подходят для полива комнатных растений. Проточные фильтры хорошо удаляют примеси и нефтепродукты, хлор и тяжелые металлы. Используйте очищенную фильтром воду для уменьшения негативного воздействия химических веществ.

Полив растения водой из фильтра. Фото: pexels.com

3. Подкисление воды

Добавление кислоты смягчает воду и делает ее более пригодной для растений, плохо переносящих жесткую воду. Необходимо добавить 1 чайную ложку лимонной или ортофосфорной кислоты на ведро воды и дать раствору сутки настояться.

Важно: избегайте попадания осадка в почву при поливе.

Прозрачная банка с водой. Фото: freepik.com

4. Замораживание воды

Метод замораживания считается самым лучшим, ведь позволяет снизить уровень жесткости воды. Наполните емкость на 3/4, заморозьте, затем дайте льду растать при комнатной температуре. Перед поливом вода также должна согреться.

Такая талая вода становится ближе к природным свойствам, что хорошо подходит для большинства растений.

Замороженные кубики льда. Фото: depositphotos.com

Почему не стоит кипятить воду

Кипяченая вода не подходит для полива комнатных растений, ведь она теряет природные минералы, а часть важных химических соединений улетучивается. Кипяченую воду часто называют "мертвой" для растений, поэтому для полива лучше выбрать другие способы подготовки воды.

Итак, выбирайте удобный для себя способ — отстаивание, фильтрование, подкисление или замораживание — и обеспечьте своим растениям наилучшие условия для роста и развития.

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