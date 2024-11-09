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Какой водой поливать комнатные растения — запомните эти лайфхаки

9 ноября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как подготовить воду из-под крана для полива комнатных растений — три простых способа
Девушка поливает комнатные растения. Фото: depositphotos.com
Александра Ткачук - Редактор

Полив комнатных растений водопроводной водой без предварительной подготовки может нанести вред корням и снизить иммунитет растений, ведь вода содержит хлор, тяжелые металлы и другие примеси. Чтобы ваши растения получали только полезную влагу, важно знать, как правильно подготовить воду для полива.

Новини.LIVE расскажет об эффективных методах подготовки воды из-под крана для безопасного полива домашних растений в горшках.

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Так, предлагаем вам несколько практичных лайфхаков, которые помогут сделать воду более безопасной и полезной для растений:

1. Отстаивание воды

Самый простой и популярный способ — поставить воду отстаиваться. Чтобы она стала пригодной для полива растений, ей необходимо постоять 24-48 часов. За это время часть хлора улетучится, а осадок останется на дне.

Важно: отстаивать воду следует в открытом сосуде и осторожно сливать ее перед поливом во избежание осадка.

 

Какая вода подходит для полива растений и как ее подготовить
Девушка поливает комнатное растение. Фото: freepik.com

2. Фильтрация воды

Фильтры, очищающие воду для питья, также подходят для полива комнатных растений. Проточные фильтры хорошо удаляют примеси и нефтепродукты, хлор и тяжелые металлы. Используйте очищенную фильтром воду для уменьшения негативного воздействия химических веществ.

 

Как подготовить воду из-под крана для полива комнатных растений - три простых способа
Полив растения водой из фильтра. Фото: pexels.com

3. Подкисление воды

Добавление кислоты смягчает воду и делает ее более пригодной для растений, плохо переносящих жесткую воду. Необходимо добавить 1 чайную ложку лимонной или ортофосфорной кислоты на ведро воды и дать раствору сутки настояться.

Важно: избегайте попадания осадка в почву при поливе.

 

Как правильно подготовить водопроводную воду для полива комнатных растений
Прозрачная банка с водой. Фото: freepik.com

4. Замораживание воды

Метод замораживания считается самым лучшим, ведь позволяет снизить уровень жесткости воды. Наполните емкость на 3/4, заморозьте, затем дайте льду растать при комнатной температуре. Перед поливом вода также должна согреться.

Такая талая вода становится ближе к природным свойствам, что хорошо подходит для большинства растений.

 

Как подготовить водопроводную воду.
Замороженные кубики льда. Фото: depositphotos.com

Почему не стоит кипятить воду

Кипяченая вода не подходит для полива комнатных растений, ведь она теряет природные минералы, а часть важных химических соединений улетучивается. Кипяченую воду часто называют "мертвой" для растений, поэтому для полива лучше выбрать другие способы подготовки воды.

Итак, выбирайте удобный для себя способ — отстаивание, фильтрование, подкисление или замораживание — и обеспечьте своим растениям наилучшие условия для роста и развития.

Ранее мы писали, почему не стоит выращивать кактусы у себя дома.

Напомним, мы рассказывали, как защитить комнатные растения от замерзания зимой.

Также советуем узнать, какие красивые комнатные растения можно поставить на кухне.

вода полив советы комнатные растения уход лайфхаки

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