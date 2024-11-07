Як виростити розмарин на підвіконні — прості, але корисні поради

Людина, яка доглядає розмарин. Фото: Freepik

Хочете зекономити гроші, але завжди мати під рукою свіжий і духмяний розмарин? Тоді представляємо вашій увазі просту інструкцію, яка допоможе вам з легкістю виростити найкращі прянощі на своєму підвіконні вдома.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Освітлення

Запам’ятайте, що розмарин любить сонце, яке допомагає йому виділяти той самий неймовірний запах. Щоб забезпечити оптимальні умови для цієї пряності, поставте її на підвіконні з південного або південно-східного боку так, щоб на нього, щонайменше, шість годин на день світило сонце.

Однак, якщо у вас немає такої можливості, встановіть додаткове освітлення для рослин.

Два розмарина в горщиках. Фото: Pinterest

Ґрунт

Ця рослина не любить стоячу воду і завжди обере сухий і добре дренований ґрунт. Щоб виростити найкращий розмарин, посадіть його в суміш піску, перегною або легкої садової землі. Причому, додатково зробіть дренажний шар, який зміцнить здоров’я кореневої системи рослин.

Щоб це зробити, просто покладіть декілька камінчиків на дно горщика, де ви вирощуєте розмарин.

Полив

Розмарин потребує особливого догляду, але в міру, тобто, не можна поливати його дуже великою кількістю води. Щоб розмарин не загинув, перед наступним поливом дайте ґрунту висохнути. У процесі поливу обов’язково дивіться на листя — якщо воно стає жовтим, це означає, що ви перебільшуєте.

Процес поливу розмарина в горщику. Фото: Epic Gardening

Температура і циркуляція повітря

Розмари любить свіже повітря, тому краще не тримати його в кімнаті, де його немає. Щоб не нашкодити рослинам, відкрийте вікно, де вони розташовані, особливо, коли надворі тепло. А ось коли вже стає холодно, то забезпечте розмарину температуру не нижче 15 градусів тепла.

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