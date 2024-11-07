Как вырастить розмарин на подоконнике — простые, но полезные советы

Человек, который ухаживает за розмарином. Фото: Freepik

Хотите сэкономить деньги, но всегда иметь под рукой свежий и ароматный розмарин? Тогда представляем вашему вниманию простую инструкцию, которая поможет вам с легкостью вырастить самые лучшие пряности на своем подоконнике дома.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Освещение

Запомните, что розмарин любит солнце, которое помогает ему выделять тот самый невероятный запах. Чтобы обеспечить оптимальные условия для этой пряности, поставьте ее на подоконнике с южной или юго-восточной стороны так, чтобы на нее, по меньшей мере, шесть часов в день светило солнце.

Однако, если у вас нет такой возможности, установите дополнительное освещение для растений.

Два розмарина в горшках. Фото: Pinterest

Почва

Это растение не любит стоячую воду и всегда выберет сухую и хорошо дренированную почву. Чтобы вырастить самый лучший розмарин, посадите его в смесь песка, перегноя или легкой садовой земли. Причем, дополнительно сделайте дренажный слой, который укрепит здоровье корневой системы растений.

Чтобы это сделать, просто положите несколько камешков на дно горшка, где вы выращиваете розмарин.

Полив

Розмарин нуждается в особом уходе, но в меру, то есть, нельзя поливать его очень большим количеством воды. Чтобы розмарин не погиб, перед следующим поливом дайте почве высохнуть. В процессе полива обязательно смотрите на листья — если они становятся желтыми, это значит, что вы преувеличиваете.

Процесс полива розмарина в горшке. Фото: Epic Gardening

Температура и циркуляция воздуха

Розмари любит свежий воздух, поэтому лучше не держать его в комнате, где его нет. Чтобы не навредить растениям, откройте окно, где они расположены, особенно когда на улице тепло. А вот когда уже становится холодно, то обеспечьте розмарину температуру не ниже 15 градусов тепла.

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