Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Лучшие растения на Рождество — какими цветами можно украсить дом arrow

Лучшие растения на Рождество — какими цветами можно украсить дом

28 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какими цветами можно украсить дом на Рождество — самые лучшие растения на праздник
Человек, который складывает венок на Рождество. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Во многих странах мира существует традиция украшать дом на Рождество живыми комнатными растениями. Опытные цветоводы рассказали, какие домашние цветы считаются рождественскими, поэтому их можно поставить дома, чтобы создать праздничную атмосферу.

Новини.LIVE рассказывает об этих домашних растениях.

Читайте также:

Растения, которые считаются рождественскими

Пуансетия

Это комнатное растение уже очень давно стало одним из самых популярных на Рождество. К примеру, в Европе, когда дома стоит это растение, считается, что наступили рождественские праздники. Пуансетией часто украшают торговые центры, дома, храмы и квартиры. Самым популярным считается сорт, сочетающий в себе зеленый и красный цвета.

Пуансетия
Пуансетия в горшке на улице. Фото: Myplantin.com

Белая омела

С этим растением связано много традиций на Рождество, в частности, поцелуй под ветвью этого растения. В народе считают, что омела раскрывает магические свойства именно в канун Рождества, тем самым, принося в дом любовь, достаток и здоровье. Этим цветком украшают вход в дом, приборы для освещения и венки, а также им сервируют стол на Рождество.

Омела
Белая омела в горшке. Фото: htgetrid.com

Гиппеаструм

Во многих западных странах это комнатное растение дарят на Рождество, тем самым, добавляя нотки радушия и тепла. Цветами этого растения украшают рождественские букеты и само комнатное растение, создавая с ним своего рода крошечное рождественское "дерево".

Гиппеаструм
Яркий гиппеаструм в горшке. Фото: Pinterest

Шлюмбергера

Период цветения этого комнатного растения начинается в первые дни ноября и завершается в конце января. Благодаря тому, что этот цветок не нуждается в особом уходе, он пользуется большой популярностью среди цветоводов, особенно, зимой, когда хочется сделать свой дом немного ярче.

Шлюмбергера
Шлюмбергера в горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Остролист или падуб

Это растение имеет яркие листья зеленого цвета и красные ягоды, поэтому оно активно пользуется популярностью на Рождество. Сегодня ветви остролиста часто кладут на праздничный стол на Рождество, а еще им украшают венки, создают декоративные композиции и иногда даже заменяют елку.

Остролист
Остролист в горшке зимой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения могут лечить своих хозяев.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы считаются опасными для женщин.

Также мы сообщали о том, каким домашним растениям не нужен солнечный свет.

растения цветы Рождество домашние цветы комнатные растения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

Срочная новость

19:54 Мощные взрывы в Ровенской области — в ОВА прокомментировали

19:23 Динамо-Виктория — Шовковский удивил стартовым составом

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

19:21 Сутки без света — Укрэнерго обновило графики отключений на завтра

18:55 Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

Срочная новость

19:54 Мощные взрывы в Ровенской области — в ОВА прокомментировали

19:23 Динамо-Виктория — Шовковский удивил стартовым составом

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

19:21 Сутки без света — Укрэнерго обновило графики отключений на завтра

18:55 Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией