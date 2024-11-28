Какими цветами можно украсить дом на Рождество — самые лучшие растения на праздник

Человек, который складывает венок на Рождество. Фото: Freepik

Во многих странах мира существует традиция украшать дом на Рождество живыми комнатными растениями. Опытные цветоводы рассказали, какие домашние цветы считаются рождественскими, поэтому их можно поставить дома, чтобы создать праздничную атмосферу.

Новини.LIVE рассказывает об этих домашних растениях.

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Пуансетия

Это комнатное растение уже очень давно стало одним из самых популярных на Рождество. К примеру, в Европе, когда дома стоит это растение, считается, что наступили рождественские праздники. Пуансетией часто украшают торговые центры, дома, храмы и квартиры. Самым популярным считается сорт, сочетающий в себе зеленый и красный цвета.

Пуансетия в горшке на улице. Фото: Myplantin.com

Белая омела

С этим растением связано много традиций на Рождество, в частности, поцелуй под ветвью этого растения. В народе считают, что омела раскрывает магические свойства именно в канун Рождества, тем самым, принося в дом любовь, достаток и здоровье. Этим цветком украшают вход в дом, приборы для освещения и венки, а также им сервируют стол на Рождество.

Белая омела в горшке. Фото: htgetrid.com

Гиппеаструм

Во многих западных странах это комнатное растение дарят на Рождество, тем самым, добавляя нотки радушия и тепла. Цветами этого растения украшают рождественские букеты и само комнатное растение, создавая с ним своего рода крошечное рождественское "дерево".

Яркий гиппеаструм в горшке. Фото: Pinterest

Шлюмбергера

Период цветения этого комнатного растения начинается в первые дни ноября и завершается в конце января. Благодаря тому, что этот цветок не нуждается в особом уходе, он пользуется большой популярностью среди цветоводов, особенно, зимой, когда хочется сделать свой дом немного ярче.

Шлюмбергера в горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Остролист или падуб

Это растение имеет яркие листья зеленого цвета и красные ягоды, поэтому оно активно пользуется популярностью на Рождество. Сегодня ветви остролиста часто кладут на праздничный стол на Рождество, а еще им украшают венки, создают декоративные композиции и иногда даже заменяют елку.

Остролист в горшке зимой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения могут лечить своих хозяев.

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