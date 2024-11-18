Які кімнатні рослини вміють передбачати погоду — перелік квітів

Молода жінка, яка доглядає кімнатні рослини. Фото: Pinterest

Виявляється, деякі різновиди кімнатних рослин працюють не гірше, ніж будь-які синоптики, адже вони здатні передбачати погоду за вікном. Квітникарі з досвідом розповіли, які домашні рослини своїм зовнішнім виглядом говорять про те, що буде надворі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Монстера і алоказія

Якщо ці тропічні квіти скидають надмірну кількість вологи, щоб не гнила коренева система, це означає, що за вікном дощитиме. Тому перед настанням опадів на листках цих домашніх рослин можна помітити прозорі краплі води, навіть якщо за вікном сонце.

Монстера і алоказія у горщиках. Фото: колаж Новини.LIVE

Індійська канна

Це ще одна домашня рослина тропічного різновиду, яка вміє пророкувати погоду за вікном. Ознаки наближення опадів проявляються так само, як на алоказії і монстері — волога на листках. Якщо ви помітили краплі води на цих частинах рослин — чекайте на опади за вікном.

Індійська канна яскравого відтінку. Фото: Pinterest

Бальзамін

А ось у цієї домашньої рослини все навпаки, адже в неї геть інші ознаки прояву погоди за вікном. Так, якщо на листках цієї кімнатної квітки ви помітили воду, то це зовсім не вказує на наближення опадів. Це пророкує сонячний, сухий і теплий день.

Бальзамін рожевого відтінку на підвіконні. Фото: htgetrid.com

Кипарисовик, кімнатні сорти троянд

Такі домашні квіти, як кипарисовик і кімнатні різновиди троянд, по-іншому вказують на погоду. Якщо ви побачили, що запах цих кімнатних рослин став яскраво вираженим, тоді запасайтеся дощовиками і парасольками, адже за вікном має піти дощ. Тому стежте за станом цих квітів, щоб зрозуміти, чого очікувати від погоди.

Кипарисовик і кімнатна троянда у горщиках. Фото: колаж Новини.LIVE

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