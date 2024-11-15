Як зрозуміти, що настав час пересаджувати кімнатні рослини — ознаки

Людина, яка пересаджує домашню квітку. Фото: Pinterest

Всі домашні квіти потребують періодичної пересадки, адже ґрунт стає виснаженим, а коріння не поміщається в горщику, через що не отримує потрібний кисень. Але перш, ніж це робити, необхідно розуміти, які ознаки вказують на готовність кімнатної рослини до пересадки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо не пересаджувати рослину, то, по-перше, вона не буде отримувати достатньо продуктів харчування, адже ґрунт під нею виснажується, а по-друге, кисень не потраплятиме до коріння, через що буде застоюватися всередині вода.

Декілька кімнатних рослин на підлозі. Фото: Pinterest

Все це може призвести до того, що квітка почне поступово гинути, тому обов’язково пересаджуйте її час від часу. Однак щоб не припуститися помилки і не нашкодити рослині, квітникарі з досвідом розповіли, як зрозуміти, що настав час це робити.

Процес пересадки домашньої рослини. Фото: Pexels

Як зрозуміти, що треба пересадити рослину

Квітці стає тісно в горщику

Щоб це перевірити, ретельно полийте рослину і витягніть її разом з грудкою землі з горщика. Якщо коріння туго обплітає ґрунт, тоді підберіть більший горщик, а якщо землі ще багато, а коріння всередині, то можете залишати квітку в спокої.

Аромат ґрунту змінився

Якщо ви побачили затхлу землю і відчули аромат, схожий на запах болота, це означає, що вам час пересаджувати рослину.

Квітка більше не росте

Якщо у рослини зменшується період вегетації, а розвитку взагалі майже немає, тоді терміново пересадіть квітку, щоб не згубити її.

Якщо ґрунт через постійні поливи кімнатної рослини став білого відтінку, а коренева система вилізла назовні в горщику, тоді просто замініть верхній шар землі.

Нагадаємо, ми писали про те, коли пересаджувати кімнатні рослини за місячним календарем.

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