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Настав час пересаджувати кімнатні рослини — які ознаки вказують

15 листопада 2024 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як зрозуміти, що настав час пересаджувати кімнатні рослини — ознаки
Людина, яка пересаджує домашню квітку. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Всі домашні квіти потребують періодичної пересадки, адже ґрунт стає виснаженим, а коріння не поміщається в горщику, через що не отримує потрібний кисень. Але перш, ніж це робити, необхідно розуміти, які ознаки вказують на готовність кімнатної рослини до пересадки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо не пересаджувати рослину, то, по-перше, вона не буде отримувати достатньо продуктів харчування, адже ґрунт під нею виснажується, а по-друге, кисень не потраплятиме до коріння, через що буде застоюватися всередині вода.

Домашние растения
Декілька кімнатних рослин на підлозі. Фото: Pinterest

Все це може призвести до того, що квітка почне поступово гинути, тому обов’язково пересаджуйте її час від часу. Однак щоб не припуститися помилки і не нашкодити рослині, квітникарі з досвідом розповіли, як зрозуміти, що настав час це робити.

Пересадка растения
Процес пересадки домашньої рослини. Фото: Pexels

Як зрозуміти, що треба пересадити рослину

Квітці стає тісно в горщику

Щоб це перевірити, ретельно полийте рослину і витягніть її разом з грудкою землі з горщика. Якщо коріння туго обплітає ґрунт, тоді підберіть більший горщик, а якщо землі ще багато, а коріння всередині, то можете залишати квітку в спокої.

Аромат ґрунту змінився 

Якщо ви побачили затхлу землю і відчули аромат, схожий на запах болота, це означає, що вам час пересаджувати рослину.

Квітка більше не росте

Якщо у рослини зменшується період вегетації, а розвитку взагалі майже немає, тоді терміново пересадіть квітку, щоб не згубити її.

Якщо ґрунт через постійні поливи кімнатної рослини став білого відтінку, а коренева система вилізла назовні в горщику, тоді просто замініть верхній шар землі.

Нагадаємо, ми писали про те, коли пересаджувати кімнатні рослини за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, якою водою краще поливати кімнатні рослини. 

Також ми повідомляли про те, як можна вберегти домашні квіти від зимових морозів.

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