Как понять, что пора пересаживать комнатные растения — признаки

Человек, пересаживающий домашний цветок. Фото: Pinterest

Все домашние цветы нуждаются в периодической пересадке, ведь почва становится истощенной, а корни не помещаются в горшке, из-за чего не получают нужный кислород. Но прежде, чем это делать, необходимо понимать, какие признаки указывают на готовность комнатного растения к пересадке.

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Если не пересаживать растение, то, во-первых, оно не будет получать достаточно продуктов питания, ведь почва под ним истощается, а во-вторых, кислород не будет попадать в корни, из-за чего будет застаиваться внутри вода.

Несколько комнатных растений на полу. Фото: Pinterest

Все это может привести к тому, что цветок начнет постепенно погибать, поэтому обязательно пересаживайте его время от времени. Однако, чтобы не допустить ошибку и не навредить растению, цветоводы с опытом рассказали, как понять, что пора это делать.

Процесс пересадки домашнего растения. Фото: Pexels

Как понять, что нужно пересадить растение

Цветку становится тесно в горшке

Чтобы это проверить, тщательно полейте растение и вытяните его вместе с комом земли из горшка. Если корни туго оплетают почву, тогда подберите больший горшок, а если земли еще много, а корни внутри, то можете оставлять цветок в покое.

Аромат почвы изменился

Если вы увидели затхлую землю и почувствовали аромат, похожий на запах болота, это значит, что вам пора пересаживать растение.

Цветок больше не растет

Если у растения уменьшается период вегетации, а развития почти нет, тогда срочно пересадите цветок, чтобы не потерять его.

Если почва из-за постоянных поливов комнатного растения стала белого оттенка, а корневая система вылезла наружу в горшке, тогда просто замените верхний слой земли.

Напомним, мы писали о том, когда пересаживать комнатные растения по лунному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, какой водой лучше поливать комнатные растения.

Также мы сообщали о том, как можно уберечь домашние цветы от зимних морозов.