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Не хуже синоптиков — какие комнатные цветы предсказывают погоду

18 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие комнатные растения могут предсказывать погоду — перечень цветов
Молодая женщина, ухаживающая за комнатными растениями. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Оказывается, некоторые виды комнатных растений работают не хуже, чем любые синоптики, ведь они способны предсказывать погоду за окном. Цветоводы с опытом рассказали, какие домашние растения своим внешним видом говорят о том, что будет на улице.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Домашние растения, умеющие рассказывать о погоде

Монстера и алоказия

Если эти тропические цветы сбрасывают чрезмерное количество влаги, чтобы не гнила корневая система, это значит, что за окном будет дождь. Поэтому перед приходом осадков на листьях этих домашних растений можно заметить прозрачные капли воды, даже если за окном солнце.

Монстера и алоказия
Монстера и алоказия в горшках. Фото: коллаж Новини.LIVE

Индийская канна

Это еще одно домашнее растение тропической разновидности, умеющее предсказывать погоду за окном. Признаки приближения осадков проявляются так же, как на алоказии и монстере — влага на листьях. Если вы заметили капли воды на этих частях растений — ждите осадков за окном.

Индийская канна
Индийская канна яркого оттенка. Фото: Pinterest

Бальзамин

А вот у этого домашнего растения все наоборот, ведь у него совсем другие признаки показывания погоды за окном. Так, если на листьях этого комнатного цветка вы заметили воду, это совсем не указывает на приближение осадков. Это предсказывает солнечный, сухой и теплый день.

Бальзамин
Бальзамин розового оттенка на подоконнике. Фото: htgetrid.com

Кипарисовик, комнатные сорта роз

Такие домашние цветы, как кипарисовик и комнатные разновидности роз, по-другому указывают на погоду. Если вы увидели, что запах этих комнатных растений стал ярко выраженным, запасайтесь дождевиками и зонтиками, ведь за окном должен пойти дождь. Поэтому следите за состоянием этих цветов, чтобы понять, что ожидать от погоды.

Кипарисовик и комнатный сорт розы
Кипарисовик и комнатная роза в горшках. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какие домашние растения считаются очень опасными для женщин.

Ранее мы говорили о том, какие комнатные растения можно поставить на кухне.

Также мы сообщали о том, какие домашние цветы любят расти в тени.

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