Какие комнатные растения могут предсказывать погоду — перечень цветов

Молодая женщина, ухаживающая за комнатными растениями. Фото: Pinterest

Оказывается, некоторые виды комнатных растений работают не хуже, чем любые синоптики, ведь они способны предсказывать погоду за окном. Цветоводы с опытом рассказали, какие домашние растения своим внешним видом говорят о том, что будет на улице.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Монстера и алоказия

Если эти тропические цветы сбрасывают чрезмерное количество влаги, чтобы не гнила корневая система, это значит, что за окном будет дождь. Поэтому перед приходом осадков на листьях этих домашних растений можно заметить прозрачные капли воды, даже если за окном солнце.

Монстера и алоказия в горшках. Фото: коллаж Новини.LIVE

Индийская канна

Это еще одно домашнее растение тропической разновидности, умеющее предсказывать погоду за окном. Признаки приближения осадков проявляются так же, как на алоказии и монстере — влага на листьях. Если вы заметили капли воды на этих частях растений — ждите осадков за окном.

Индийская канна яркого оттенка. Фото: Pinterest

Бальзамин

А вот у этого домашнего растения все наоборот, ведь у него совсем другие признаки показывания погоды за окном. Так, если на листьях этого комнатного цветка вы заметили воду, это совсем не указывает на приближение осадков. Это предсказывает солнечный, сухой и теплый день.

Бальзамин розового оттенка на подоконнике. Фото: htgetrid.com

Кипарисовик, комнатные сорта роз

Такие домашние цветы, как кипарисовик и комнатные разновидности роз, по-другому указывают на погоду. Если вы увидели, что запах этих комнатных растений стал ярко выраженным, запасайтесь дождевиками и зонтиками, ведь за окном должен пойти дождь. Поэтому следите за состоянием этих цветов, чтобы понять, что ожидать от погоды.

Кипарисовик и комнатная роза в горшках. Фото: коллаж Новини.LIVE

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