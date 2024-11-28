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Різдво 2025 в Україні — коли святкувати і чому ця дата

28 листопада 2024 18:06
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли святкують Різдво 2025 в Україні — нова дата
Люди, які відзначають Різдво за столом. Фото: Romania TV
Світлана Конюшенко - Редактор

Віднедавна Україна перейшла на нову дату святкування Різдва Христового, яке вважається одним з найшанованіших свят у нашій країні. Ми розповідаємо, коли цього року відзначати це святе свято і чому в цю дату необхідно це робити.

Новини.LIVE розповідає про дату Різдва 2025. 

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Багато людей зараз переходять на нову дату святкування Різдва Христового, хоча раніше вони відзначали його після Нового року. Якщо ви не знаєте, коли правильніше святкувати Різдво, дізнайтеся, на яку дату воно перенеслося і чому саме вона.

Иллюстрация
Момент народження Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли українці відзначають Різдво Христове 2024 року

Раніше Різдво святкувалося сьомого січня, але нещодавно церква перейшла на новий календар. Тому цього року люди в Україні відзначатимуть 25 грудня. Між юліанським та григоріанським календарем різниця в 13 днів, тому така ж різниця і між цими двома датами.

Чому Різдво відзначається 25 грудня

Не секрет, що ніхто не знає, коли саме народився Ісус Христос, але це свято має свої народні традиції. Відомо, що сонцестояння взимку постійно припадає на 21 або 22 грудня, а з 25 грудня тривалість світлового дня повільно збільшується.

Згідно з народними традиціями, 25 грудня народилося Нове Сонце, а у часи, коли календар змінювався, люди перейшли з григоріанського на юліанський календар. Так і з’явилася різниця в 13 днів — за одним календарем Різдво святкують 25 грудня, а за іншим — сьомого січня.  

Якщо ви ще не звикли до переходу на 25 грудня, ви можете відзначити Різдво Христове, як раніше, 7 січня. А можете взагалі відзначити це свято двічі — 25 грудня і 7 січня, адже церква не забороняє цього робити.

Нагадаємо, ми писали про те, до яких країн Європи краще не їхати українцям на Різдво. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати на Різдво і Новий рік своєму коханому. 

Також ми повідомляли про те, що можна одягнути на Різдво 2024 року.

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