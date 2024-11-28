Коли святкують Різдво 2025 в Україні — нова дата

Люди, які відзначають Різдво за столом. Фото: Romania TV

Віднедавна Україна перейшла на нову дату святкування Різдва Христового, яке вважається одним з найшанованіших свят у нашій країні. Ми розповідаємо, коли цього року відзначати це святе свято і чому в цю дату необхідно це робити.

Новини.LIVE розповідає про дату Різдва 2025.

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Момент народження Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли українці відзначають Різдво Христове 2024 року

Раніше Різдво святкувалося сьомого січня, але нещодавно церква перейшла на новий календар. Тому цього року люди в Україні відзначатимуть 25 грудня. Між юліанським та григоріанським календарем різниця в 13 днів, тому така ж різниця і між цими двома датами.

Чому Різдво відзначається 25 грудня

Не секрет, що ніхто не знає, коли саме народився Ісус Христос, але це свято має свої народні традиції. Відомо, що сонцестояння взимку постійно припадає на 21 або 22 грудня, а з 25 грудня тривалість світлового дня повільно збільшується.

Згідно з народними традиціями, 25 грудня народилося Нове Сонце, а у часи, коли календар змінювався, люди перейшли з григоріанського на юліанський календар. Так і з’явилася різниця в 13 днів — за одним календарем Різдво святкують 25 грудня, а за іншим — сьомого січня.

Якщо ви ще не звикли до переходу на 25 грудня, ви можете відзначити Різдво Христове, як раніше, 7 січня. А можете взагалі відзначити це свято двічі — 25 грудня і 7 січня, адже церква не забороняє цього робити.

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