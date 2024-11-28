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Рождество 2025 в Украине — когда праздновать и почему эта дата

28 ноября 2024 18:06
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда празднуют Рождество 2025 в Украине — новая дата
Люди, отмечающие Рождество за столом. Фото: Romania TV
Светлана Конюшенко - Редактор

С недавних пор Украина перешла на новую дату празднования Рождества Христова, которое считается одним из самых уважаемых праздников в нашей стране. Мы рассказываем, когда в этом году отмечать этот святой праздник и почему в эту дату нужно это делать.

Новини.LIVE рассказывает о дате Рождества 2025 года.

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Многие сейчас переходят на новую дату празднования Рождества Христова, хотя раньше они отмечали его после Нового года. Если вы не знаете, когда правильнее праздновать Рождество, узнайте, на какую дату он перенесся и почему именно она.

Иллюстрация
Момент рождения Иисуса Христа. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда украинцы отмечают Рождество Христово в 2024 году

Ранее Рождество праздновалось седьмого января, но недавно церковь перешла на новый календарь. Поэтому в этом году люди в Украине будут отмечать 25 декабря. Между юлианским и григорианским календарем разница в 13 дней, поэтому такая же разница и между двумя датами.

Почему Рождество отмечается 25 декабря

Не секрет, что никто не знает, когда именно родился Иисус Христос, но этот праздник имеет свои народные традиции. Известно, что солнцестояние зимой постоянно выпадает на 21 или 22 декабря, а с 25 декабря продолжительность светового дня медленно увеличивается.

Согласно народным традициям, 25 декабря родилось Новое Солнце, а во времена, когда календарь менялся, люди перешли с григорианского на юлианский календарь. Так и появилась разница в 13 дней — по одному календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по другому — седьмого января.

Если вы еще не привыкли к переходу на 25 декабря, вы можете отметить Рождество Христово, как раньше, седьмого января. А можете вообще отметить этот праздник дважды — 25 декабря и седьмого января, ведь церковь не запрещает этого делать.

Напомним, мы писали о том, в какие страны Европы лучше не ехать украинцам на Рождество.

Раньше мы рассказывали о том, что можно подарить на Рождество и Новый год своему любимому.

Также мы сообщали о том, что можно одеть на Рождество 2024 года.

праздники Рождество календарь даты 25 декабря

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