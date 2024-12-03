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Поцелуй под омелой на Рождество — традиции для замужества

3 декабря 2024 12:55
Светлана Конюшенко - Редактор
Поцелуй под омелой на Рождество — народные приметы, чтобы выйти замуж
Влюбленные люди, которые целуются под омелой на Рождество. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Многие слышали о такой рождественской традиции, как целоваться с любимым человеком под омелой. Мы рассказываем, что это за обычай, откуда пошла эта древняя традиция и как правильно целоваться под этим растением на Рождество, чтобы всю жизнь быть вместе с любимым человеком.

Новини.LIVE рассказывает больше об этой традиции.

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Что такое рождественская омела

Предки в древние времена считали омелу одним из самых очаровательных, таинственных и священных растений. В древности считалось, что омела может дарить жизнь и улучшать плодородие на огороде, а также защищать людей от яда и даже быть мощным афродизиаком.

Омела
Рождественская омела на ленте. Фото: Pinterest

Откуда пошла традиция целоваться под омелой на Рождество

Считается, что, прежде всего, традиция целоваться под рождественской омелой появилась как проявление любви матери к своему сыну. Уже потом этот обычай стал культом для влюбленных среди древних греков. Они придумали этот обряд, который стал главным событием ежегодного фестиваля Сатурналий.

В древности парень держал ветку омелы, подходил к любимой девушке и целовал ее, открыто проявляя собственные чувства. Уже со временем поцелуй под этим священным растением стал обрядом процесса женитьбы влюбленных людей.

Поцелуй под омелой
Влюбленная пара под ветвью омелы. Фото: Pinterest

Как изменилась традиция целоваться под омелой

Сегодня девушка в определенное время на Рождество становится под гроздью омелы и ждет своего любимого, который должен ее поцеловать. Так парень предлагает своей любимой выйти за него замуж. На 12 день принято сжечь это растение, а партнеры за это время должны обязательно жениться.

Однако, если девушку так и не поцеловали под омелой, то в ближайшем году ей можно даже не надеяться на женитьбу.

Напомним, мы писали о том, какие блюда обязательно нужно поставить на стол на Рождество.

Раньше мы рассказывали о том, какими растениями можно украсить свой дом к Рождеству.

Также мы сообщали о том, когда Рождественский Сочельник и что нести крестным.

праздники традиции растения Рождество обычаи омела

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