Що категорично не можна дарувати на Новий рік 2025 за східними прикметами

Що не можна дарувати на Новий рік 2025, щоб не розгнівати Змію
Перш, ніж ви почнете обирати подарунки для найрідніших на Новий рік 2025, зверніть увагу на символ наступного року. Ми розповідаємо, що категорично не можна дарувати на цей Новий рік, щоб не розгнівати Зелену Дерев’яну Змію.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Предмети, які не можна дарувати на Новий рік 2025
Гострі речі
Такі гострі предмети, як, наприклад, ножі або кинжали, вважаються символом агресії і поділу. Згідно зі східними прикметами і традиціями, ці предмети можуть залучати проблеми і розбіжності, а цього варто уникати наступного року.
Годинники
Не секрет, що годинники взагалі краще не дарувати нікому, адже їх часто сприймають символом обмеженого часу. У багатьох культурах годинники в подарунок означають миттєву розлуку або прощання, а цього особливо не можна допускати у рік Зеленої Дерев’яної Змії.
Чорні або дуже темні речі
Попри те, що деякі темні кольори вважаються доволі стильними і вишуканими, Зелена Змія любить більш теплі та благородні відтінки. Річ у тому, що чорний колір — це більше про депресію і холод. А це дуже небажано наступного року.
Предмети, які асоціюються із заздрістю або обманом
Зелена Дерев’яна Змія уособлює проникливість, тому на Новий рік краще не дарувати предмети, які вважаються символами обману і хитрості. Наприклад, категорично не рекомендується дарувати комусь маски наступного року.
Матеріали із синтетики або поганої якості
Символ наступного року — це про витонченість і почуття якості, тому краще не дарувати дешеві речі, які швидко втрачають свій зовнішній вигляд. У рік Зеленої Дерев’яної Змії краще подарувати рідним або друзям речі з якісних і натуральних матеріалів. Наприклад, з шовку, дерева або кераміки.
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