Що категорично не можна дарувати на Новий рік 2025 за східними прикметами

Жінка, яка дарує чоловіку подарунок на Новий рік. Фото: Freepik

Перш, ніж ви почнете обирати подарунки для найрідніших на Новий рік 2025, зверніть увагу на символ наступного року. Ми розповідаємо, що категорично не можна дарувати на цей Новий рік, щоб не розгнівати Зелену Дерев’яну Змію.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Предмети, які не можна дарувати на Новий рік 2025

Гострі речі

Такі гострі предмети, як, наприклад, ножі або кинжали, вважаються символом агресії і поділу. Згідно зі східними прикметами і традиціями, ці предмети можуть залучати проблеми і розбіжності, а цього варто уникати наступного року.

Гострий ніж з гравіруванням. Фото: Pinterest

Годинники

Не секрет, що годинники взагалі краще не дарувати нікому, адже їх часто сприймають символом обмеженого часу. У багатьох культурах годинники в подарунок означають миттєву розлуку або прощання, а цього особливо не можна допускати у рік Зеленої Дерев’яної Змії.

Три годинника на руку. Фото ілюстративне: Pinterest

Чорні або дуже темні речі

Попри те, що деякі темні кольори вважаються доволі стильними і вишуканими, Зелена Змія любить більш теплі та благородні відтінки. Річ у тому, що чорний колір — це більше про депресію і холод. А це дуже небажано наступного року.

Ряд чорних речей на вішаку. Фото: Pinterest

Предмети, які асоціюються із заздрістю або обманом

Зелена Дерев’яна Змія уособлює проникливість, тому на Новий рік краще не дарувати предмети, які вважаються символами обману і хитрості. Наприклад, категорично не рекомендується дарувати комусь маски наступного року.

Карнавальна маска червоного кольору. Фото: Pinterest

Матеріали із синтетики або поганої якості

Символ наступного року — це про витонченість і почуття якості, тому краще не дарувати дешеві речі, які швидко втрачають свій зовнішній вигляд. У рік Зеленої Дерев’яної Змії краще подарувати рідним або друзям речі з якісних і натуральних матеріалів. Наприклад, з шовку, дерева або кераміки.

Синтетичні тканини різного кольору. Фото: Freepik

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