Что категорически нельзя дарить на Новый год 2025 по восточным приметам

Что нельзя дарить на Новый год 2025, чтобы не разозлить Змею
Прежде, чем вы начнете выбирать подарки для самых родных на Новый год 2025, обратите внимание на символ следующего года. Мы рассказываем, что категорически нельзя дарить на этот Новый год, чтобы не разозлить Зеленую Деревянную Змею.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Предметы, которые нельзя дарить на Новый год 2025
Острые вещи
Такие острые предметы, как, например, ножи или кинжалы, считаются символом агрессии и деления. Согласно восточным приметам и традициям, эти предметы могут привлекать проблемы и разногласия, а этого следует избегать в следующем году.
Часы
Не секрет, что часы вообще лучше не дарить никому, ведь их часто воспринимают как символ ограниченного времени. Во многих культурах часы в подарок означают мгновенную разлуку или прощание, а этого нельзя допускать в год Зеленой Деревянной Змеи.
Черные или очень темные вещи
Несмотря на то, что некоторые темные цвета считаются стильными и изысканными, Зеленая Змея любит более теплые и благородные оттенки. Дело в том, что черный цвет — это больше о депрессии и холоде. А это очень нежелательно в следующем году.
Предметы, которые ассоциируются с завистью или обманом
Зеленая Деревянная Змея олицетворяет проницательность, поэтому на Новый год лучше не дарить предметы, считающиеся символами обмана и хитрости. К примеру, категорически не рекомендуется дарить кому-то маски в следующем году.
Материалы из синтетики или плохого качества
Символ следующего года — это об изяществе и чувстве качества, поэтому лучше не дарить дешевые вещи, которые быстро теряют свой внешний вид. В год Зеленой Деревянной Змеи лучше подарить родным или друзьям вещи из качественных и натуральных материалов. Например, из шелка, дерева или керамики.
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