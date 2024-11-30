Что категорически нельзя дарить на Новый год 2025 по восточным приметам

Женщина, которая дарит мужчине подарок на Новый год. Фото: Freepik

Прежде, чем вы начнете выбирать подарки для самых родных на Новый год 2025, обратите внимание на символ следующего года. Мы рассказываем, что категорически нельзя дарить на этот Новый год, чтобы не разозлить Зеленую Деревянную Змею.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Предметы, которые нельзя дарить на Новый год 2025

Острые вещи

Такие острые предметы, как, например, ножи или кинжалы, считаются символом агрессии и деления. Согласно восточным приметам и традициям, эти предметы могут привлекать проблемы и разногласия, а этого следует избегать в следующем году.

Острый нож с гравировкой. Фото: Pinterest

Часы

Не секрет, что часы вообще лучше не дарить никому, ведь их часто воспринимают как символ ограниченного времени. Во многих культурах часы в подарок означают мгновенную разлуку или прощание, а этого нельзя допускать в год Зеленой Деревянной Змеи.

Трое часов на руку. Фото иллюстративное: Pinterest

Черные или очень темные вещи

Несмотря на то, что некоторые темные цвета считаются стильными и изысканными, Зеленая Змея любит более теплые и благородные оттенки. Дело в том, что черный цвет — это больше о депрессии и холоде. А это очень нежелательно в следующем году.

Ряд черных вещей на вешалке. Фото: Pinterest

Предметы, которые ассоциируются с завистью или обманом

Зеленая Деревянная Змея олицетворяет проницательность, поэтому на Новый год лучше не дарить предметы, считающиеся символами обмана и хитрости. К примеру, категорически не рекомендуется дарить кому-то маски в следующем году.

Карнавальная маска красного цвета. Фото: Pinterest

Материалы из синтетики или плохого качества

Символ следующего года — это об изяществе и чувстве качества, поэтому лучше не дарить дешевые вещи, которые быстро теряют свой внешний вид. В год Зеленой Деревянной Змеи лучше подарить родным или друзьям вещи из качественных и натуральных материалов. Например, из шелка, дерева или керамики.

Синтетические ткани разного цвета. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как украшать новогоднюю елку по принципам фэншуя, чтобы привлечь удачу.

Раньше мы рассказывали о том, как можно сделать карту желаний на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, что можно подарить ребенку на Новый год 2025.