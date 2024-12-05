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Коли українці колядують, щедрують та засівають — важливі дати

5 грудня 2024 08:42
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли колядують, щедрують та засівають в Україні — важливі дати та традиції
Українці відзначають свято Маланки. Фото: Апостроф
Світлана Конюшенко - Редактор

Українські зимові свята — це особливий час, сповнений традицій та обрядів, які передаються з покоління в покоління. Святвечір, Різдво, Щедрий вечір, Новий рік та Хрещення Господнє супроводжуються співами обрядових пісень — колядок, щедрівок та засіваннями. Ці звичаї є невід'ємною частиною культурної спадщини України. З переходом ПЦУ на новоюліанський календар дати багатьох свят змінилися. 

Новини.LIVE пропонує дізнатися, коли саме в Україні колядують, щедрують та засівають за новим календарем. 

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Коли колядують в Україні 

Колядки традиційно виконуються на Різдво, але час початку колядування може відрізнятися залежно від регіону.

За новоюліанським календарем, колядують:

  • увечері 24 грудня (Святвечір);
  • зранку 25 грудня (Різдво Христове).

Для тих, хто святкує за старим стилем, дати залишаються такими:

  • ввечері 6 січня (Святвечір);
  • зранку 7 січня (Різдво).

У деяких областях України колядування може тривати кілька днів. Колядувати можна всім: і дітям, і підліткам, і дорослим. Під час колядування співають пісні, що прославляють родючість, добро та щастя для господарів.

 

Коли українці щедрують
Різдв'яна хода із зірками у Львові. Фото: radiosvoboda.org

Коли українці щедрують

Щедрування пов'язане зі святом Маланки (він же Щедрий вечір), яке за новим календарем припадає на 31 грудня. До переходу на новий стиль щедрувати ходили 13 січня.

Щедрують переважно дівчата. У щедрівках акцент завжди роблять на побажанні достатку, багатого врожаю, досягнень у новому році.

А парубки у цей час "водять Маланку". Хлопці, вбрані у Маланку й Василя, Цигана, Смерть, Козу та інших персонажів, висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками.

 

Коли українці щедрують
Українці відзначають свято Маланки.

Коли в Україні ходять засівати

Засівання відбувається на свято Василя (він же старий Новий рік або ж Новий рік), за новим календарем дата припадає на 1 січня. За старим стилем засівати ходили на ранок 14 січня

Це обряд, що виконується виключно хлопчиками чи чоловіками. Вони співають посівальні пісні, обсипаючи будинки зерном на знак побажання доброго врожаю та добробуту. Зерно, розкидане на порозі, вважається символом удачі на весь рік.

 

Коли в Україні ходять посівати
Традиція посівання в Україні. Фото: depositphotos.com

Українські традиції колядування, щедрування та засівання — це жива історія, яка об'єднує покоління. Після переходу на новоюліанський календар ці обряди залишаються актуальними, лише трохи змінюючи дати. Пам'ятайте ці важливі моменти, адже вони є невід'ємною частиною нашої культури.

Раніше ми розповідали, коли українцям варто святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня.

Нагадаємо, ми писали, які важливі свята відзначать українці 1 січня, окрім Нового року. 

Також пропонуємо дізнатися, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 та у яких кольорах, щоб Змія принесла удачу.

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