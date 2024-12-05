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Когда украинцы колядуют, щедруют и засевают — важные даты

5 декабря 2024 08:42
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине — важные даты и традиции
Украинцы отмечают праздник Маланки. Фото: Апостроф
Светлана Конюшенко - Редактор

Украинские зимние праздники — это особое время, полное традиций и обрядов, которые передаются из поколения в поколение Сочельник, Рождество, Новый год и Крещение Господне сопровождаются пением обрядовых песен — колядок, щедривок и засеваниями. Эти обычаи являются неотъемлемой частью культурного наследия Украины. С переходом ПЦУ на новоюлианский календарь даты многих праздников изменились.

Новини.LIVE предлагает узнать, когда именно в Украине колядуют, щедруют и засевают по новому календарю.

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Когда колядуют в Украине

Колядки традиционно выполняются на Рождество, но время начала колядования может отличаться в зависимости от региона.

По новоюлианскому календарю, колядуют:

  • вечером 24 декабря (Сочельник);
  • утром 25 декабря (Рождество Христово).

Для тех, кто празднует по старому стилю, даты остаются такими:

  • вечером 6 января (Сочельник);
  • утром 7 января (Рождество).

В некоторых областях Украины колядование может длиться несколько дней. Колядовать можно всем и детям, и взрослым.

 

Когда украинцы щедруют
Рождественское шествие со звездами во Львове. Фото: radiosvoboda.org

Когда украинцы щедруют

Щедрование связано с праздником Маланки (он же Щедрый вечер), который по новому календарю приходится на 31 декабря.

Щедруют преимущественно девушки. В щедривках акцент всегда делают на пожелании изобилия, богатого урожая, достатка в новом году.

А парни в это время "водят Меланку". Ребята, одетые в Меланку и Василя, Цыгана, Смерть, Козу и других персонажей, говорят добрые пожелания, веселят песнями, плясками, шутливыми сценками.

 

Когда украинцы щедруют
Украинцы отмечают праздник Маланки. Фото: Апостроф

Когда в Украине ходят засевать

Засевание происходит на праздник Василя (он же старый Новый год или Новый год), по новому календарю дата приходится на 1 января. По старому стилю засевать ходили на утро 14 января.

Это обряд, исполняемый исключительно мальчиками или мужчинами. Они поют посевные песни, осыпая дома зерном в знак пожелания хорошего урожая и благополучия.

 

Когда в Украине ходят посевать
Традиция засевать в Украине. Фото: depositphotos.com

Украинские традиции колядования, щедрования и засевания — это живая история, которая объединяет поколения. После перехода на новоюлианский календарь эти обряды остаются актуальными, лишь немного изменяя даты. Помните эти важные моменты, ведь они неотъемлемая часть нашей культуры.

Ранее мы рассказывали, когда украинцам следует праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января.

Напомним, мы писали, какие важные праздники отметят украинцы 1 января, кроме Нового года.

Также предлагаем узнать, как украсить елку на Новый год 2025 и в каких цветах, чтобы Змея принесла удачу.

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