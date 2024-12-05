Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине — важные даты и традиции

Украинцы отмечают праздник Маланки. Фото: Апостроф

Украинские зимние праздники — это особое время, полное традиций и обрядов, которые передаются из поколения в поколение Сочельник, Рождество, Новый год и Крещение Господне сопровождаются пением обрядовых песен — колядок, щедривок и засеваниями. Эти обычаи являются неотъемлемой частью культурного наследия Украины. С переходом ПЦУ на новоюлианский календарь даты многих праздников изменились.

Новини.LIVE предлагает узнать, когда именно в Украине колядуют, щедруют и засевают по новому календарю.

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Когда колядуют в Украине

Колядки традиционно выполняются на Рождество, но время начала колядования может отличаться в зависимости от региона.

По новоюлианскому календарю, колядуют:

вечером 24 декабря (Сочельник);

(Сочельник); утром 25 декабря (Рождество Христово).

Для тех, кто празднует по старому стилю, даты остаются такими:

вечером 6 января (Сочельник);

(Сочельник); утром 7 января (Рождество).

В некоторых областях Украины колядование может длиться несколько дней. Колядовать можно всем и детям, и взрослым.

Рождественское шествие со звездами во Львове. Фото: radiosvoboda.org

Когда украинцы щедруют

Щедрование связано с праздником Маланки (он же Щедрый вечер), который по новому календарю приходится на 31 декабря.

Щедруют преимущественно девушки. В щедривках акцент всегда делают на пожелании изобилия, богатого урожая, достатка в новом году.

А парни в это время "водят Меланку". Ребята, одетые в Меланку и Василя, Цыгана, Смерть, Козу и других персонажей, говорят добрые пожелания, веселят песнями, плясками, шутливыми сценками.

Украинцы отмечают праздник Маланки. Фото: Апостроф

Когда в Украине ходят засевать

Засевание происходит на праздник Василя (он же старый Новый год или Новый год), по новому календарю дата приходится на 1 января. По старому стилю засевать ходили на утро 14 января.

Это обряд, исполняемый исключительно мальчиками или мужчинами. Они поют посевные песни, осыпая дома зерном в знак пожелания хорошего урожая и благополучия.

Традиция засевать в Украине. Фото: depositphotos.com

Украинские традиции колядования, щедрования и засевания — это живая история, которая объединяет поколения. После перехода на новоюлианский календарь эти обряды остаются актуальными, лишь немного изменяя даты. Помните эти важные моменты, ведь они неотъемлемая часть нашей культуры.

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