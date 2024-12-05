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Старий Новий рік 2025 — чи святкуватимуть українці цього року

5 грудня 2024 11:29
Світлана Конюшенко - Редактор
Старий Новий рік 2025 в Україні — що це за свято і чи відзначатимуть цього року
Люди, які відзначають Новий рік за святковим столом. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Раніше всі святкували Старий Новий рік, яким люди ніби проводжали старий рік і зустрічали новий. Ми розповідаємо, що це за свято, чи перенеслося воно на новий стиль та чи відзначатимуть його люди в Україні цього року.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Що таке Старий Новий рік і коли його відзначають

Старий Новий рік — це доволі незвичайне свято, яке є виключно в пострадянському просторі та вважається свідченням любові до Нового року. У це свято українці щедро накривали стіл ситними стравами, до числа яких обов’язково входить кутя, випічки і частування.

Праздничный стол
Жінка, яка накриває на стіл. Фото: Pinterest

Саме через такий стіл вечір називається Щедрим, а молоді люди ходять домівками і співають щедрівки. З початком повномасштабного вторгнення життя українців радикально змінилося, зокрема, змінився і церковний календар.

Дізнайтеся, коли цього року відзначається Старий Новий рік та чи святкуватимуть його українці.

Коли в Україні святкують Старий Новий рік 2025

Дехто помилково вважає, що Старий Новий рік перенісся на іншу дату за новоюліанським календарем, але це не так. Річ у тому, що це не церковне свято, тому перехід на інший календар не впливає на нього. А тому Старий Новий рік буде, як раніше, — в ніч з 13 на 14 січня.

Люди за столом
Сім'я за святковим столом. Фото: Freepik

Чи відзначатимуть українці Старий Новий рік 2025

Раніше всі українці відзначали це свято, однак, з кожним роком кількість таких людей все більше зменшується. Річ у тому, що Україна зараз намагається віддалятися від радянського спадку, а цих традицій дотримуються саме в пострадянських країнах. Однак, це виключно ваша справа — чи святкувати Старий Новий рік чи ні. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли люди в Україні відзначають Щедрий вечір 2025. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати своїй дитині на Новий рік 2025.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна дарувати на Новий рік 2025. 

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