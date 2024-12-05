Старий Новий рік 2025 в Україні — що це за свято і чи відзначатимуть цього року

Люди, які відзначають Новий рік за святковим столом. Фото: Freepik

Раніше всі святкували Старий Новий рік, яким люди ніби проводжали старий рік і зустрічали новий. Ми розповідаємо, що це за свято, чи перенеслося воно на новий стиль та чи відзначатимуть його люди в Україні цього року.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Що таке Старий Новий рік і коли його відзначають

Старий Новий рік — це доволі незвичайне свято, яке є виключно в пострадянському просторі та вважається свідченням любові до Нового року. У це свято українці щедро накривали стіл ситними стравами, до числа яких обов’язково входить кутя, випічки і частування.

Жінка, яка накриває на стіл. Фото: Pinterest

Саме через такий стіл вечір називається Щедрим, а молоді люди ходять домівками і співають щедрівки. З початком повномасштабного вторгнення життя українців радикально змінилося, зокрема, змінився і церковний календар.

Дізнайтеся, коли цього року відзначається Старий Новий рік та чи святкуватимуть його українці.

Коли в Україні святкують Старий Новий рік 2025

Дехто помилково вважає, що Старий Новий рік перенісся на іншу дату за новоюліанським календарем, але це не так. Річ у тому, що це не церковне свято, тому перехід на інший календар не впливає на нього. А тому Старий Новий рік буде, як раніше, — в ніч з 13 на 14 січня.

Сім'я за святковим столом. Фото: Freepik

Чи відзначатимуть українці Старий Новий рік 2025

Раніше всі українці відзначали це свято, однак, з кожним роком кількість таких людей все більше зменшується. Річ у тому, що Україна зараз намагається віддалятися від радянського спадку, а цих традицій дотримуються саме в пострадянських країнах. Однак, це виключно ваша справа — чи святкувати Старий Новий рік чи ні.

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