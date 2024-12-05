Старый Новый год 2025 в Украине — что это за праздник и будут ли отмечать в этом году

Люди, отмечающие Новый год за праздничным столом. Фото: Freepik

Раньше все праздновали Старый Новый год, которым люди будто провожали старый год и встречали новый. Мы рассказываем, что это за праздник, перенесся ли он на новый стиль и будут ли отмечать его люди в Украине в этом году.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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Что такое Старый Новый год и когда его отмечают

Старый Новый год — это довольно необычный праздник, который есть исключительно в постсоветском пространстве и считается свидетельством любви к Новому году. В этот праздник украинцы щедро накрывали стол сытными блюдами, в число которых обязательно входит кутья, выпечки и угощение.

Женщина, которая накрывает на стол. Фото: Pinterest

Именно из-за такого стола вечер называется Щедрым, а молодые люди ходят по домам и поют щедривки. С началом полномасштабного вторжения жизни украинцев радикально изменилось, в частности, изменился и церковный календарь.

Узнайте, когда в этом году отмечается Старый Новый год и будут ли праздновать его украинцы.

Когда в Украине празднуют Старый Новый год 2025

Некоторые ошибочно считают, что Старый Новый год перенесся на другую дату по новоюлианскому календарю, но это не так. Дело в том, что это не церковный праздник, поэтому переход на другой календарь не влияет на него. Поэтому Старый Новый год будет, как раньше, — в ночь с 13 на 14 января.

Семья за праздничным столом. Фото: Freepik

Будут ли отмечать украинцы Старый Новый год 2025

Раньше все украинцы отмечали этот праздник, однако, с каждым годом количество таких людей все больше уменьшается. Дело в том, что Украина сейчас пытается отдаляться от советского наследия, а эти традиции придерживаются именно в постсоветских странах. Однако, это исключительно ваше дело — праздновать Старый Новый год или нет.

Напомним, мы писали о том, когда люди в Украине отмечают Щедрый вечер 2025.

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