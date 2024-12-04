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Що можна подарувати дитині на Різдво 2025 — цікаві ідеї

4 грудня 2024 22:11
Світлана Конюшенко - Редактор
Що подарувати дитині на Різдво 2025 — цікаві ідеї, які точно сподобаються
Чоловік, жінка і двоє дітей біля ялинки. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Обирати подарунок своїй дитині — це не складно, але необхідно знати, чим саме вона захоплюється. Ми розповідаємо про те, що можна подарувати дитині на Різдво, яке з недавніх пір відзначається 25 грудня, щоб викликати щасливу посмішку на її обличчі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Ковзани

Якщо ваша дитина відвідує гурток з фігурного катання, можете обрати на подарунок ковзани. Можливо, згодом звичайний інтерес переросте у справжнє хобі або навіть професію. Можете також подарувати і роликові ковзани, на яких дитині буде цікаво проводити час на свіжому повітрі.

Коньки
Пара ковзанів, прикрашена ялиновими гілками. Фото: Pinterest

Настільні ігри

Діти, які люблять проводити час у сімейному колі або серед друзів, точно зацінять такий подарунок. Якщо у вас зовсім маленька дитина, їй підійдуть дитячі карти із зображеннями або пазли з персонажами улюблених мультиків. Це не тільки цікавий, а ще й корисний подарунок.

Якщо дитина вже доросла, можете подарувати їй настільну гру із захоплюючим сюжетом і завданнями, наприклад, всім відому "Монополію". Якщо у неї вже є така гра, придбайте щось тематичне, наприклад, у форматі фільму "Гаррі Поттер". 

Монополия
Настільна гра "Монополія" у форматі фільму "Гаррі Поттер". Фото: Pinterest

Конструктор

Це гарна ідея для дітей від трьох років, адже конструктор розвиває не лише дрібну моторику, а й логічне мислення. Це може бути популярний конструктор "Lego", який створений для дітей різного віку. Якщо дитина має улюбленого мультяшного героя, можете подарувати їй "Lego" за мотивами улюбленого мультфільму.

Lego
Дитячий конструктор "Lego". Фото: Diena.lt

Книги

Книга — це також чудовий подарунок дитині на Різдво. Серед безлічі книжок можна обрати якісь казки з ілюстраціями або повчальні історії — це залежить від віку дитини. Але краще обирати книгу за жанром, який любить ваша дитина. 

Книги
Дві книги, прикрашені стрічкою. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які страви можна приготувати на святковий стіл на Різдво. 

Раніше ми розповідали про те, якими рослинами можна прикрасити свою оселю на Різдво. 

Також ми повідомляли про те, коли в Україні відзначають Різдво 2025 і чому саме цього дня. 

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