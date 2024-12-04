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Что можно подарить ребенку на Рождество 2025 — интересные идеи

4 декабря 2024 22:11
Светлана Конюшенко - Редактор
Что подарить ребенку на Рождество 2025 — интересные идеи, которые точно понравятся
Мужчина, женщина и двое детей возле елки. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Выбирать подарок своему ребенку — это не сложно, но необходимо знать, чем именно он увлекается. Мы рассказываем о том, что можно подарить ребенку на Рождество, которое с недавних пор отмечается 25 декабря, чтобы вызвать счастливую улыбку на его лице.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Коньки

Если ваш ребенок посещает кружок по фигурному катанию, можете выбрать на подарок коньки. Возможно, потом обычный интерес перерастет в настоящее хобби или даже профессию. Можете также подарить и роликовые коньки, на которых ребенку будет интересно проводить время на свежем воздухе.

Коньки
Пара коньков, украшенная еловыми ветвями.
Фото: Pinterest

Настольные игры

Дети, любящие проводить время в семейном кругу или среди друзей, точно заценят такой подарок. Если у вас совсем маленький ребенок, ему подойдут детские карты с изображениями или пазлы с персонажами любимых мультиков. Это не только интересный, но и полезный подарок.

Если ребенок уже взрослый, можете подарить ему настольную игру с увлекательным сюжетом и заданиями, например, всем известную "Монополию". Если у него уже есть такая игра, купите что-нибудь тематическое, например, в формате фильма "Гарри Поттер".

Монополия
Настольная игра "Монополия" в формате "Гарри Поттер". Фото: Pinterest

Конструктор

Это хорошая идея для детей от трех лет, ведь конструктор развивает не только мелкую моторику, но и логическое мышление. Это может быть популярный конструктор "Lego", который создан для детей всех возрастов. Если у ребенка есть любимый мультяшный герой, можете подарить ему "Lego" по мотивам любимого мультфильма.

Lego
Детский конструктор "Lego". Фото: Diena.lt

Книги

Книга — это также отличный подарок ребенку на Рождество. Среди множества книг можно выбрать какие-то сказки с иллюстрациями или обучающие истории — это зависит от возраста ребенка. Но лучше выбирать книгу по жанру, который любит ваш ребенок.

Книги
Две книги, украшенные лентой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол на Рождество.

Ранее мы рассказывали о том, какими растениями можно украсить свой дом на Рождество.

Также мы сообщали о том, когда в Украине отмечают Рождество 2025 и почему именно в этот день.

праздники дети подарки Рождество советы идеи

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