Масленица 2025 в Украине — дата, интересные традиции

Три молодые женщины, которые едят блины на Масленицу. Фото: Pinterest

Многие украинцы ждут такого яркого праздника, как Масленица, ведь это не только символ прихода весны, но и прекрасный случай насладиться вкусными и ароматными блинами. Мы рассказываем, когда в этом году в Украине будут отмечать этот праздник и какие интересные традиции существуют в этот день.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

Читайте также:

Обычно Масленица отмечается в течение последней недели перед Великим постом, но даты ее празднования меняются в соответствии с календарем. Поэтому православным украинцам следует знать, когда по новому церковному календарю празднуют Масленицу в 2025 году.

Вкусные и ароматные блины на столе. Фото: Pinterest

Когда украинцы отмечают Масленицу в 2025 году по новому стилю

В 2024 году Масленица в Украине приходилась на неделю с 11 по 17 марта, но после перехода на новый церковный календарь она перенеслась на другие даты, как и другие большие праздники. Итак, в 2025 году украинцы будут праздновать Масленицу, начиная с понедельника, 24 февраля, заканчивая воскресеньем, второго марта.

Какие традиции существуют на Масленицу

Все украинцы знают, что Масленица — это не только церковный праздник, но и праздничное событие, которое берет свое начало много веков назад. В течение недели люди в Украине прощаются с зимой и приветствуют весну, а также готовятся к Великому посту, который идет после праздника.

Празднование Масленицы в Украине. Фото: Pinterest

На Масленицу существует много интересных традиций и ритуалов, в частности, такие обряды, как:

Приготовление блинов — это главный момент, ведь они являются символом солнца, греющего землю после зимы

Исполнение народных танцев, пение, катание на санках, соревнования и игры

Прощание с зимой — эта традиция придерживается в некоторых украинских регионах, когда люди сжигают чучело, тем самым, прощаясь с холодом и плохим духом зимы

Напомним, мы писали о том, когда украинцы будут праздновать Старый Новый год 2025.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Украине будет Крещение по новому церковному календарю.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в январе 2025 года.