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Коли в Україні Старий Новий рік 2025 — традиції та заборони

27 грудня 2024 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Старий Новий рік 2025 в Україні — дата, традиції, що не можна робити
Щасливі люди за святковим столом на Новий рік. Фото: Pexels
Світлана Конюшенко - Редактор

З переходом на новий церковний календар дуже важко зрозуміти, коли ж тепер те чи інше свято, зокрема, чи зсунувся Старий Новий рік. Ми розповідаємо, коли він відзначається, а також які традиції існують і що категорично не можна робити цього дня.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Не так давно православна церква перейшла на новоюліанський календар, через що всі великі свята тепер відзначаються на 13 днів раніше. Що стосується Старого Нового року, то він, як і раніше, святкується в ніч з 13 на 14 січня. Справа в тому, що це не церковне свято, а тому воно не має жодного відношення до нових правил.

Семья за столом
Щаслива родина за столом на Новий рік. Фото: Pinterest

Які є традиції на Старий Новий рік

Згідно з українськими традиціями, 13 січня вся родина збирається на Щедрий вечір і готує пишне застілля, а оскільки Різдвяний піст вже завершився, то можна на стіл ставити м’ясні страви, масла і алкогольні напої. Але головною стравою цього дня є кутя.

Перед вечерею діти та молоді люди ходять щедрувати сусідніми будинками, отримуючи солодощі або гроші за свої щедрівки. Після вечері дівчата раніше ворожили на своїх суджених, намагаючись дізнатися, з ким вони можуть поєднати своє майбутнє.

Гадание
Три дівчини під час ворожіння. Фото: Pinterest

Що категорично не можна робити у Старий Новий рік

У це свято існує декілька важливих заборон, які потрібно обов’язково дотримуватися. По-перше, в народі вважають, що у Старий Новий рік категорично не можна виносити з хати сміття та щось комусь позичати. Люди вірили, що так можна цілий рік бути в боргах.

По-друге, цього свята категорично не варто починати нові справи. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли люди в Україні святкуватимуть Щедрий вечір за новим стилем. 

Раніше ми розповідали про те, коли свято Маланки, як воно з’явилося і які традиції існують. 

Також ми повідомляли про те, коли українці святкуватимуть Василів день в 2025 році.

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