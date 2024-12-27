Коли Маланка 2025 — нова дата, історія і традиції свята

Українці у національному вбранні на Маланку. Фото: Pinterest

До 2023 року 13 січня в Україні був Старий Новий рік, коли українці відзначали свято Маланки, але після переходу на новий церковний календар дата трохи змінилася. Ми розповідаємо, коли тепер ходить Маланка, як з’явилося це свято і які цікаві традиції існують цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Після того, як церква перейшла на новоюліанський календар, багато великих свят зсунулися на 13 днів назад. Зокрема, це стосується і свята Маланки, яке тепер замість 13 січня відзначається 31 грудня. Саме цього дня буде Щедра кутя.

Приготовлена кутя в мисці на столі. Фото: Freepik

Як з’явилося свято Маланки

У давні часи ходила легенда, що в богині кохання Лади і бога всеєдної гармонії Ладо була донька Маланка. Її одного разу викрав змій, який тримав її у підземеллі, але молодий хлопець Василь зміг звільнити красуню, після чого вона вийшла за нього заміж.

Тому наші предки вважали Маланку символом Місяця, а її чоловіка Василя — символом Сонця, через що Василів день відзначався наступного дня після Маланки.

Коли почало поширюватися християнство, стародавні традиції вирішили викорінювати. Тому 31 грудня віряни вшановують Меланію, яка в 14 років вийшла за багатого хлопця Апініана. Одного разу дівчина переїхала на Єлеонську гору, де з годом з’явився монастир.

Українці у свято Маланки. Фото: Бабель

Які традиції існують на свято Маланки

Цього дня на столі обов’язково повинна стояти Щедра кутя та ні в якому разі не риба, адже можна накликати нещастя. Ще можна приготувати млинці, вареники, пиріжки і ковбаси, а також страви зі свинини. До того ж, наші предки в давні часи пекли спеціальний обрядовий хліб.

Коли жінка вимішувала тісто, йшла з брудними руками разом зі своїм чоловіком "лякати" дерева, які дали поганий врожай.

Водночас, чоловік брав із собою сокиру або палицю, підходив до дерева, тричі стукав по корі зі словами "Не будеш родити — буду рубати, а будеш родити — буду шанувати". Жінка відповідала за дерево: "Не рубай мене, а перевеслом підпережи, я тобі ще в нагоді стану". Потім вона витирала брудні руки об кору дерева.

Нагадаємо, ми писали про те, коли віряни будуть святкувати День святого Василя Великого.

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